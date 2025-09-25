Acesse sua conta
Saiba de onde é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada

Próximo sorteio acontece no dia 30 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17:08

Nota Premiada
Nota Premiada Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

Foi sorteada nesta quinta-feira (25) mais uma edição do Nota Premiada Bahia. Desta vez, uma mulher, moradora de Salvador faturou o prêmio de R$ 100 mil. Além dele, outras 48 soteropolitanos ganharam prêmios de R$ 10 mil. No interior, 42 pessoas também foram premiadas com R$ 10 mil, com destaque para Camaçari, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Ao todo, as premiações somaram R$ 1 milhão.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), no total, 90 pessoas em todo o estado foram contemplados pelo sorteio deste mês. Os vencedores estão distribuídos em 29 municípios, sendo eles: Salvador, Lauro de Freitas, Itabuna, Cícero Dantas, Valença, Vitória da Conquista, Ubatá, Pojuca, Camaçari, Dias D'Ávila, Feira de Santana, Jeremoabo, Juazeiro, Valente, Paulo Afonso, Serrinha, Sobradinho, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Ilhéus, Simões Filho, Laje, Retirolândia, Itaguaçu da Bahia, Jacobina, Itamaraju, Mucuri, Senhor do Bonfim e Caetité.

Veja quem são os vencedores da Nota Premiada de setembro

1 de 6
Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 6.324 pessoas, das quais 3.788 moram na capital, 2.532 no interior e quatro fora do estado. O próximo sorteio acontece no dia 30 de outubro.

Veja como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e preencher um formulário simples. No momento do cadastro, devem ser escolhidas até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.

Após o cadastro, ao incluir o CPF nas notas, o participante estará concorrendo aos sorteios e também ajudando as instituições por ele escolhidas entre as vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, que conta atualmente com 535 instituições ativas e regulares. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses no valor de R$ 5 milhões para as entidades do Sua Nota é um Show de Solidariedade.

Bahia Nota Premiada Prêmio

