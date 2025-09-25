Ônibus são suspensos em Águas Claras após protestos de moradores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18:44
A circulação de ônibus foi suspensa em Águas Claras, na tarde desta quinta-feira (25), por conta de protestos de moradores. A informação foi confirmada pela Secretaria de Mobilidade (Semob).
De acordo com a Record TV, a manifestação foi motivada por uma operação da Polícia Militar na manhã desta quinta que deixou dois mortos. A PM foi procurada para informar sobre a ação, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.
A Semob ainda não informou qual trecho e linhas foram afetadas pela suspensão.