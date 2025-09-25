SALVADOR

Ônibus são suspensos em Águas Claras após protestos de moradores

Polícia Militar foi procurada, mas não respondeu sobre caso

Yan Inácio

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18:44

Polícia Militar em Tancredo Neves Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A circulação de ônibus foi suspensa em Águas Claras, na tarde desta quinta-feira (25), por conta de protestos de moradores. A informação foi confirmada pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

De acordo com a Record TV, a manifestação foi motivada por uma operação da Polícia Militar na manhã desta quinta que deixou dois mortos. A PM foi procurada para informar sobre a ação, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.