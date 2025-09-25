Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ônibus são suspensos em Águas Claras após protestos de moradores

Polícia Militar foi procurada, mas não respondeu sobre caso

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18:44

Polícia Militar em Tancredo Neves
Polícia Militar em Tancredo Neves Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A circulação de ônibus foi suspensa em Águas Claras, na tarde desta quinta-feira (25), por conta de protestos de moradores. A informação foi confirmada pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

De acordo com a Record TV, a manifestação foi motivada por uma operação da Polícia Militar na manhã desta quinta que deixou dois mortos. A PM foi procurada para informar sobre a ação, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.

A Semob ainda não informou qual trecho e linhas foram afetadas pela suspensão.

Mais recentes

Imagem - Moradores protestam após operação da PM com dois mortos em Águas Claras

Moradores protestam após operação da PM com dois mortos em Águas Claras
Imagem - O que é cristofobia? Entenda projeto aprovado pela Câmara de Salvador

O que é cristofobia? Entenda projeto aprovado pela Câmara de Salvador
Imagem - Homem é preso na Rodoviária de Salvador por suspeita de assediar adolescentes

Homem é preso na Rodoviária de Salvador por suspeita de assediar adolescentes

MAIS LIDAS

Imagem - Abertas inscrições para concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior
01

Abertas inscrições para concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
02

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - Mistério sobre morte de jovem em motel continua após laudo inconclusivo
03

Mistério sobre morte de jovem em motel continua após laudo inconclusivo

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 40 vagas e salários de até R$ 13 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 40 vagas e salários de até R$ 13 mil