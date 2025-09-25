SALVADOR

Moradores protestam após operação da PM com dois mortos em Águas Claras

Ônibus foram suspensos no bairro na noite desta quinta-feira (25)

Yan Inácio

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 19:18

Polícia Militar em Tancredo Neves Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Dois homens morreram após uma ação policial na localidade conhecida como Condor, no bairro de Águas Claras, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (25).

Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados para atender à denúncia de que um grupo de homens armados estariam efetuando disparos na região. Ao chegar ao local, a PM disse que os suspeitos dispararam contra os policiais, que revidaram.

Ainda de acordo com a corporação, depois do fim do tiroteio, dois suspeitos armados com pistolas e artefato explosivo foram encontrados feridos. Eles foram levados para o Hospital Eládio Laserre, mas não resistiram.

Também foram apreendidas duas duas pistolas, munições, uma granada e porções de maconha, cocaína e crack. O material apreendido foi apresentado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Moradores protestam

A circulação de ônibus foi suspensa em Águas Claras na noite desta quinta-feira, por conta de protestos de moradores. A informação foi confirmada pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

De acordo com a Record TV, a manifestação foi motivada por uma operação da Polícia Militar na manhã desta quinta que deixou dois mortos. A PM foi procurada para informar sobre a ação, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.