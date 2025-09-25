PERSEGUIÇÃO

Homem é preso na Rodoviária de Salvador por suspeita de assediar adolescentes

De acordo com a Polícia Civil, ele criou perfis falsos em redes sociais e utilizou ao menos nove linhas telefônicas distintas para cometer os crimes

Monique Lobo

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18:53

Prisão aconteceu no local de trabalho do suspeito Crédito: Reprodução

Um homem de 35 anos foi preso, nesta quinta-feira (25), na Rodoviária de Salvador, por suspeita de assediar adolescentes menores de 15 anos pela internet.

Ele, que trabalhava como fiscal de pista na rodoviária, criou perfis falsos em redes sociais e utilizou ao menos nove linhas telefônicas distintas, durante mais de cinco anos, para perseguir e assediar as vítimas.

Durante as investigações, os agentes descobriram que ele enviava mensagens eróticas, compartilhava imagens íntimas, solicitava que as vítimas enviassem fotografias de caráter sexual e também armazenava e distribuía material de pornografia infantil.

Em um dos casos, uma adolescente foi localizada e assediada repetidamente, mesmo trocando o número de telefone por diversas vezes. De acordo com a Polícia Civil, uma vítima que já foi identifica e outras duas que estão em processo de identificação residem na mesma cidade do preso.