Homem é preso na Rodoviária de Salvador por suspeita de assediar adolescentes

De acordo com a Polícia Civil, ele criou perfis falsos em redes sociais e utilizou ao menos nove linhas telefônicas distintas para cometer os crimes

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18:53

Polícia prende homem suspeito de assediar adolescentes menores de 15 anos
Prisão aconteceu no local de trabalho do suspeito Crédito: Reprodução

Um homem de 35 anos foi preso, nesta quinta-feira (25), na Rodoviária de Salvador, por suspeita de assediar adolescentes menores de 15 anos pela internet.

Ele, que trabalhava como fiscal de pista na rodoviária, criou perfis falsos em redes sociais e utilizou ao menos nove linhas telefônicas distintas, durante mais de cinco anos, para perseguir e assediar as vítimas.

Polícia prende homem por suspeita de assediar menores de 15 anos

O suspeito foi preso no seu local de trabalho por Reprodução
Ele atuava como fiscal de pista na Rodoviária de Salvador por Reprodução
Além disso, foi realizada busca e apreensão em um endereço ligado ao preso, em Camaçari por Reprodução
A prisão foi realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Camaçari) por Reprodução
1 de 4
O suspeito foi preso no seu local de trabalho por Reprodução

Durante as investigações, os agentes descobriram que ele enviava mensagens eróticas, compartilhava imagens íntimas, solicitava que as vítimas enviassem fotografias de caráter sexual e também armazenava e distribuía material de pornografia infantil.

Em um dos casos, uma adolescente foi localizada e assediada repetidamente, mesmo trocando o número de telefone por diversas vezes. De acordo com a Polícia Civil, uma vítima que já foi identifica e outras duas que estão em processo de identificação residem na mesma cidade do preso.

Além da prisão em Salvador, policiais também realizaram o cumprimento de uma decisão judicial de busca e apreensão em um endereço ligado ao suspeito em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Lá, foram recolhidos dispositivos eletrônicos e mídias que passarão por perícia para ampliar as provas.

