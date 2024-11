MOSTROU PARTES ÍNTIMAS

Homem é detido após assediar jovem dentro de banheiro do Shopping Salvador

Suspeito teria mostrado as partes íntimas para o jovem; segundo testemunhas, o homem trocou de roupa para despistar os seguranças

Um homem foi detido pelos seguranças do Shopping Salvador depois de assediar um jovem dentro de um banheiro. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (8). Segundo testemunhas, o suspeito ainda tentou despistar trocando de camisa para sair do banheiro. A idade da vítima não foi divulgada.

Após o assédio, o rapaz saiu do banheiro chorando. Ele estava no local acompanhado da mãe e da tia. "O homem começou a mostrar as partes íntimas para o jovem, que saiu correndo e chamou a mãe", disse uma pessoa que estava no local.