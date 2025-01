SALVADOR

Homem é preso após assediar turistas na Barra

Ocorrência foi registrada no bar Boteco do Camarão, na tarde deste domingo (5)

A ocorrência foi registrada no bar Boteco do Camarão, na tarde deste domingo (5). As vítimas relataram à Guarda Civil Municipal (GCM) que o homem tocou suas partes íntimas e, mesmo após repreensão por parte delas, continuou com a conduta.