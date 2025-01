FEMINICÍDIO

Mulher morta em São Marcos tinha relacionamento de 19 anos com suspeito

Casal tem uma filha de 10 anos

A mulher morta a facadas no bairro de São Marcos, em Salvador, na noite de domingo (5), tinha um relacionamento de 19 anos com o principal suspeito do feminicídio. O homem, identificado como Gilmar Correia, fugiu da cena do crime, mas foi capturado pela Polícia Militar e está preso. O casal tem uma filha de 10 anos, que estava na casa da tia.