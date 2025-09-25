CRIME

Professor executado em SC: quando a vingança pode aumentar ou diminuir a pena?

Professor da Faculdade de Direito da Ufba diz que crimes motivados por vingança devem ser analisados caso a caso

Yan Inácio

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18:22

Professor Lucas Antonio de Lacerda foi morto a tiros Crédito: Reprodução

O professor Lucas Antônio de Lacerda foi executado com oito tiros por um homem de 45 anos no último dia 15, em frente a uma padaria em São José, na Grande Florianópolis. A principal linha de investigação indica que a execução teria sido uma vingança pelo filho do suspeito, que morreu em um acidente de trânsito envolvendo o professor em 2024. Mas até que ponto um condenado por homicídio motivado por vingança pode ter a pena atenuada?

De acordo com César Faria, advogado criminalista e professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba), crimes motivados por vingança precisam ser analisados caso a caso. “Por si só, [a vingança] não qualifica o crime de homicídio e pode se tornar um atenuante ou agravante a depender das circunstâncias do crime”, explica.

No caso da execução de Lucas Antônio, o especialista em direito enxerga na vingança um agravante que pode aumentar a pena. Apesar de ser réu em um processo pela morte do filho do principal suspeito da execução, Lucas Antônio havia sido denunciado por homicídio culposo. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o processo foi aberto em 15 de julho deste ano e tramitava na Vara Criminal do Foro do Continente, na comarca da Capital.

Para César Faria, o fato do crime ter sido uma execução, muito possivelmente sem direito de defesa da vítima, configura o homicídio como duplamente qualificado. “Nesse caso, seria duplamente qualificado, com a vingança construindo motivo torpe e também por ter utilizado de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima”, explica o especialista. Caso o suspeito seja condenado, a pena varia de 12 a 30 anos de prisão.