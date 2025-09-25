'NÂO TEVE CULPA'

Família de professor executado por vingança por pai que perdeu filho rompe silêncio

Em nota, família lembra que ele não foi indiciado por morte de motociclista

Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09:16

Lucas Antonio de Lacerda foi executado Crédito: Reprodução

A família de Lucas Antônio de Lacerda, conhecido como “Professor Luquinha”, se pronunciou nove dias após sua execução em São José, afirmando que ele não teve culpa no acidente de trânsito que teria desencadeado o crime. A suspeita é que o pai do motociclista que morreu no acidente matou Lucas Antônio como vingança.

O professor, mestre em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e coordenador de uma escola preparatória para vestibulares, era descrito por amigos e parentes como generoso, honesto e trabalhador. “Sua história de superação, amor à educação e generosidade permanecerá viva na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, afirma a nota divulgada pela família. Lucas deixa um filho de 10 anos e dois cães, que eram considerados seus “fiéis companheiros”, e era um torcedor fanático do Santos.

Para reforçar a defesa de Lucas, a nota cita o inquérito policial, que concluiu que ele não cometeu nenhuma negligência, imprudência ou imperícia no acidente de 2024. O documento detalha que Lucas sinalizou corretamente a conversão à esquerda para entrar em casa. Filmagens mostraram que o motociclista trafegava na contramão a cerca de 97 km/h, em uma via com limite de 40 km/h, e que não havia culpa do professor. A Polícia Civil não apresentou indiciamento contra ele.

O crime, ocorrido em 15 de setembro, no bairro Ipiranga, é investigado como execução motivada por vingança. O principal suspeito é o pai do motociclista que morreu no acidente envolvendo Lucas, e a morte recente da esposa do suspeito pode ter sido o estopim do crime. Segundo o delegado Abel Bovi, “seria mais um possível gatilho que desencadeou o fato, aliado com esse inconformismo com a morte do filho”.