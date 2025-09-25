CRIME CHOCANTE

Morte da esposa foi estopim para pai matar professor em vingança pelo filho

Lucas Antônio de Lacerda foi assassinado a tiros; investigação aponta vingança como motivação

Yan Inácio

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 10:36

Professor Lucas Antonio de Lacerda foi morto a tiros Crédito: Reprodução

O professor Lucas Antônio de Lacerda, de 38 anos, foi executado com nove tiros no dia 15 de setembro, por volta das 14h, no bairro Ipiranga, em São José. A Polícia Militar encontrou o carro da vítima com várias marcas de disparos no para-brisa e o corpo dentro do veículo.

Segundo a investigação da Polícia Civil, a execução teve como motivação uma vingança relacionada a um acidente de trânsito em 2024, que resultou na morte de um motociclista. O principal suspeito é o pai da vítima do acidente, de 45 anos. A morte da esposa do suspeito, ocorrida dois dias antes do crime, teria sido o estopim para o ataque. “Seria mais um possível gatilho que desencadeou o fato, aliado com esse inconformismo com a morte do filho”, declarou o delegado Abel Bovi.

Professor foi morto a tiros 1 de 7

O sobrinho do suspeito, de 24 anos, com condenação anterior por homicídio, também teria participado do crime. O tio é apontado como autor dos disparos. Ambos foram presos e vão responder por homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesta semana, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão para investigar se o crime foi planejado, incluindo celulares e equipamentos que podem indicar aquisição da arma ou monitoramento da vítima. Até o momento, a arma e o veículo usados na execução não foram localizados.

Família defende inocência e lembra legado do professor

Nove dias após o assassinato, a família de Lucas divulgou uma nota à imprensa destacando seu lado humano e defendendo sua inocência no acidente que teria motivado o crime. Lucas, conhecido como “Professor Luquinha”, era mestre em Linguística pela UFSC e coordenador de uma escola preparatória para vestibulares.

Ele deixou um filho de 10 anos e dois cães, descritos como seus “fiéis companheiros”, e era torcedor apaixonado do Santos Futebol Clube. “Sua história de superação, amor à educação e generosidade permanecerá viva na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, afirmou a nota.