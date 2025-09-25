Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morte da esposa foi estopim para pai matar professor em vingança pelo filho

Lucas Antônio de Lacerda foi assassinado a tiros; investigação aponta vingança como motivação

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 10:36

Professor Lucas Antonio de Lacerda foi morto a tiros
Professor Lucas Antonio de Lacerda foi morto a tiros Crédito: Reprodução

O professor Lucas Antônio de Lacerda, de 38 anos, foi executado com nove tiros no dia 15 de setembro, por volta das 14h, no bairro Ipiranga, em São José. A Polícia Militar encontrou o carro da vítima com várias marcas de disparos no para-brisa e o corpo dentro do veículo.

Segundo a investigação da Polícia Civil, a execução teve como motivação uma vingança relacionada a um acidente de trânsito em 2024, que resultou na morte de um motociclista. O principal suspeito é o pai da vítima do acidente, de 45 anos. A morte da esposa do suspeito, ocorrida dois dias antes do crime, teria sido o estopim para o ataque. “Seria mais um possível gatilho que desencadeou o fato, aliado com esse inconformismo com a morte do filho”, declarou o delegado Abel Bovi.

Professor foi morto a tiros

Professor Lucas Antonio de Lacerda foi morto a tiros por Reprodução
Homem de 45 anos é acusado de matar professor por Reprodução
Professor Lucas Antonio de Lacerda foi morto a tiros por Reprodução
Professor Lucas Antonio de Lacerda foi morto a tiros por Reprodução
Professor assassinado a tiros se envolveu em acidente com morte em 2024 por Arquivo
Nota de luto pela morte do professor por Reprodução
Lucas Antonio de Lacerda foi executado dentro de carro por Reprodução
1 de 7
Professor Lucas Antonio de Lacerda foi morto a tiros por Reprodução

O sobrinho do suspeito, de 24 anos, com condenação anterior por homicídio, também teria participado do crime. O tio é apontado como autor dos disparos. Ambos foram presos e vão responder por homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesta semana, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão para investigar se o crime foi planejado, incluindo celulares e equipamentos que podem indicar aquisição da arma ou monitoramento da vítima. Até o momento, a arma e o veículo usados na execução não foram localizados.

Família defende inocência e lembra legado do professor

Nove dias após o assassinato, a família de Lucas divulgou uma nota à imprensa destacando seu lado humano e defendendo sua inocência no acidente que teria motivado o crime. Lucas, conhecido como “Professor Luquinha”, era mestre em Linguística pela UFSC e coordenador de uma escola preparatória para vestibulares.

Leia mais

Imagem - Família de professor executado por vingança por pai que perdeu filho rompe silêncio

Família de professor executado por vingança por pai que perdeu filho rompe silêncio

Imagem - Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer

Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer

Ele deixou um filho de 10 anos e dois cães, descritos como seus “fiéis companheiros”, e era torcedor apaixonado do Santos Futebol Clube. “Sua história de superação, amor à educação e generosidade permanecerá viva na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, afirmou a nota.

A família também citou trechos do inquérito, que concluiu não haver culpa do professor no acidente. “No presente caso, após análise detida dos elementos probatórios colhidos ao longo da investigação, não se verificou a presença de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) por parte do condutor […]”, diz o texto.

Mais recentes

Imagem - Ataque deixa dois alunos mortos e três feridos em escola no Ceará

Ataque deixa dois alunos mortos e três feridos em escola no Ceará
Imagem - Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para eleição presidencial

Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para eleição presidencial
Imagem - Escala 6x1: pressão popular pode reduzir jornada de trabalho, diz ministro

Escala 6x1: pressão popular pode reduzir jornada de trabalho, diz ministro

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil

Imagem - Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar
02

Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
03

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Família de professor executado por vingança por pai que perdeu filho rompe silêncio
04

Família de professor executado por vingança por pai que perdeu filho rompe silêncio