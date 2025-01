CONFIRA

Embarque e desembarque vão mudar na estação de metrô de Águas Claras durante obra

Trabalho deve durar um mês, segundo previsão

O metrô de Salvador vai ter uma mudança a partir da quarta-feira (29), no fluxo de embarque e desembarque da Estação Águas Claras. A mudança é por conta de uma obra do Governo do Estado, por meio da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB). >