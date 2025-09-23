BOLADA

Aposta baiana leva mais de R$ 4 milhões em sorteio da Quina; saiba de onde é

Prêmio saiu para cidade do Vale São-Franciscano da Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 23:30

Quina Crédito: Shutterstock

Uma aposta baiana tirou a sorte a grande e faturou o prêmio principal no concurso de nº 6834 do jogo lotérico Quina, da Caixa Econômica Federal. O bilhete da Bahia foi o único a acertar os cinco números sorteados. O felizardo vai ganhar R$ 4,4 milhões. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (23).

A aposta foi realizada Lotérica Sento Sé e saiu da cidade de Bom Jesus da Lapa, no Vale São-Franciscano da Bahia. O bilhete é de um bolão com quatro cotas. O valor total do prêmio é de R$4.499.272,52.

Os números sorteados nesta terça-feira foram: 11-41-51-78-79. O prêmio do próximo sorteio, a ser realizado nesta quarta-feira (24), está estimado em R$ 5 milhões.

Como faço para jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.