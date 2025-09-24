Acesse sua conta
De Bodytech a Villa Forma: veja academias de Salvador que aceitam WellHub ou TotalPass

Planos variam entre R$ 35 e R$$ 699

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 01:00

Bpdytech
Bpdytech Crédito: Divulgação

WellHub, antigo GymPass, e o TotalPass são benefícios corporativos oferecidos por empresas aos seus funcionários. Com planos que variam entre R$ 35 e R$$ 699, as plataformas permitem que a pessoa frequente academias parceiras e outros serviços com preços considerados mais acessíveis. Em Salvador, os agregadores têm parcerias com diversas academias, entre elas estão as famosas redes Bodytech, SmartFit e AlphaFitness, além de clubes únicos, como a Villa Forma.

O WellHub oferece acesso a mais de 50 mil academias, estúdios, personal trainers e treinos online para seus assinantes. Basta acessar o site oficial da plataforma para verificar quais unidades estão disponíveis. Além disso, o WellHb oferta ao menos 11 planos disponíveis, que vão desde o mais básico, Digital (gratuito), até o mais completo, Diamond+, por R$ 679,90, que garante acesso total aos serviços oferecidos pela plataforma.

Em expansão em Salvador, academias ultrapassam farmácias

Academia Smart Fit por ARISSON
Academia BlueFit por ARISSON
Academia Selfit por ARISSON
Academia por ARISSON
Academia Start Fitness por ARISSON
1 de 5
Academia Smart Fit por ARISSON

Em Salvador, o passe já é aceito por academias como a Bodytech, Villa Forma, Alpha Fitness, Hammer, Lion Fitness, Elite Gym, Pure Pilates, Rede Fluir, Selfit e Well Up. De acordo com a marca, os parceiros locais usam a plataforma para fortalecer o reconhecimento de marca, otimizar espaços ociosos e atrair novos usuários que não estavam matriculados em academias.

Já o TotalPass dá acesso a mais de 20 mil academias e espaços para atividades físicos, além de outros serviços, como mentoria nutricional e terapia online. Os usuários podem escolher entre 11 planos disponíveis. O pacote mais básico, TP Free, é gratuito, enquanto o mais completo, TP 7, custa R$ 699,90 por mês e inclui acesso total aos serviços da plataforma.

Segundo informações disponíveis no site do TotalPass, o passe é aceito em unidades da Smart Fit, New Life Academia, Estação Fitness, Villa Prime, Start Fitness, Alcateia Crossfit, SkyFit, Infinity Cross, entre outras.

