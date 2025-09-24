TREINO

De Bodytech a Villa Forma: veja academias de Salvador que aceitam WellHub ou TotalPass

Planos variam entre R$ 35 e R$$ 699

Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 01:00

Bpdytech Crédito: Divulgação

O WellHub, antigo GymPass, e o TotalPass são benefícios corporativos oferecidos por empresas aos seus funcionários. Com planos que variam entre R$ 35 e R$$ 699, as plataformas permitem que a pessoa frequente academias parceiras e outros serviços com preços considerados mais acessíveis. Em Salvador, os agregadores têm parcerias com diversas academias, entre elas estão as famosas redes Bodytech, SmartFit e AlphaFitness, além de clubes únicos, como a Villa Forma.

O WellHub oferece acesso a mais de 50 mil academias, estúdios, personal trainers e treinos online para seus assinantes. Basta acessar o site oficial da plataforma para verificar quais unidades estão disponíveis. Além disso, o WellHb oferta ao menos 11 planos disponíveis, que vão desde o mais básico, Digital (gratuito), até o mais completo, Diamond+, por R$ 679,90, que garante acesso total aos serviços oferecidos pela plataforma.

Em Salvador, o passe já é aceito por academias como a Bodytech, Villa Forma, Alpha Fitness, Hammer, Lion Fitness, Elite Gym, Pure Pilates, Rede Fluir, Selfit e Well Up. De acordo com a marca, os parceiros locais usam a plataforma para fortalecer o reconhecimento de marca, otimizar espaços ociosos e atrair novos usuários que não estavam matriculados em academias.

Já o TotalPass dá acesso a mais de 20 mil academias e espaços para atividades físicos, além de outros serviços, como mentoria nutricional e terapia online. Os usuários podem escolher entre 11 planos disponíveis. O pacote mais básico, TP Free, é gratuito, enquanto o mais completo, TP 7, custa R$ 699,90 por mês e inclui acesso total aos serviços da plataforma.