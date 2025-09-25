Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Síndrome de pica: saiba sintomas do transtorno e qual o tratamento

O tratamento da Síndrome de Pica envolve uma abordagem multiprofissional devido as causas multifatoriais. Entenda

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14:23

Evite prejuízos: O hábito de guardar panelas na geladeira afeta a comida, seus utensílios e até o motor do aparelho
Síndrome de pica: saiba sintomas do transtorno e qual o tratamento Crédito: Freepik

Picanismo, alotriofagia e picamalácia são alguns dos nomes para a Síndrome de Pica, um transtorno caracterizado pelo desejo de mastigar substâncias que não têm valor nutricional. Isso inclui objetos e até itens como pedra, giz e terra.

Mariana Ramos, professora de psicologia, explica ao Metrópoles que, por mais que seja incomum, a Síndrome de Pica atinge mais crianças pequenas, mulheres grávidas e indivíduos com condições neuropsiquiátricas, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou deficiência intelectual.

“Para ser considerada patológica, essa prática deve ocorrer por, pelo menos, um mês de forma recorrente, em idade que já não seja esperada (geralmente após os dois anos). Também não deve estar relacionada a práticas culturais ou falta de alimento”, diz a profissional.

Síndrome de pica

Nome curioso da síndrome vem do latim pica pica, um tipo de pássaro conhecido por comer tudo por Reprodução
Síndrome pode trazer complicações bem sérias para a saúde por Shutterstock
Entre as causas, estão: falta de ferro, zinco e outros minerais. por Shutterstock
Síndrome tem maior prevalência em crianças com TEA, TDAH e deficiência intelectual, ou quadros psiquiátricos por Imagem gerada por inteligência atificial
Negligência, privação afetiva ou ambientes de alta vulnerabilidade social também estão associadas à síndrome (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
1 de 5
Nome curioso da síndrome vem do latim pica pica, um tipo de pássaro conhecido por comer tudo por Reprodução

Leia mais

Imagem - Conheça os sintomas da síndrome nefrótica em crianças 

Conheça os sintomas da síndrome nefrótica em crianças 

Mais recentes

Imagem - Servidoras poderão ficar em home office até filho completar 2 anos; entenda

Servidoras poderão ficar em home office até filho completar 2 anos; entenda
Imagem - Exposição gratuita em Salvador celebra Luiz Gonzaga com gravuras e cordéis

Exposição gratuita em Salvador celebra Luiz Gonzaga com gravuras e cordéis
Imagem - Entenda projeto de lei que propõe câmeras nos carros de aplicativo em Salvador

Entenda projeto de lei que propõe câmeras nos carros de aplicativo em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho
01

Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil

Imagem - Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar
03

Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar

Imagem - Natal Salvador terá corredor de luz inédito, missas e apresentações musicais; veja programação completa
04

Natal Salvador terá corredor de luz inédito, missas e apresentações musicais; veja programação completa