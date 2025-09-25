SAÚDE

Síndrome de pica: saiba sintomas do transtorno e qual o tratamento

O tratamento da Síndrome de Pica envolve uma abordagem multiprofissional devido as causas multifatoriais. Entenda

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14:23

Síndrome de pica: saiba sintomas do transtorno e qual o tratamento Crédito: Freepik

Picanismo, alotriofagia e picamalácia são alguns dos nomes para a Síndrome de Pica, um transtorno caracterizado pelo desejo de mastigar substâncias que não têm valor nutricional. Isso inclui objetos e até itens como pedra, giz e terra.

Mariana Ramos, professora de psicologia, explica ao Metrópoles que, por mais que seja incomum, a Síndrome de Pica atinge mais crianças pequenas, mulheres grávidas e indivíduos com condições neuropsiquiátricas, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou deficiência intelectual.

“Para ser considerada patológica, essa prática deve ocorrer por, pelo menos, um mês de forma recorrente, em idade que já não seja esperada (geralmente após os dois anos). Também não deve estar relacionada a práticas culturais ou falta de alimento”, diz a profissional.

