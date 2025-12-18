SUL DA BAHIA

Cidade baiana pode ganhar pista de ‘grau de rua’, prática de empinar moto

Proposta foi apresentada ao Governo do Estado

Millena Marques

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 10:47

Grau de moto Crédito: Reprodução

A cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, pode ganhar uma pista de grau, prática de empinar moto. Isso porque a deputada estadual Cláudia Oliveira (PSD) solicitou ao Governo do Estado a construção do equipamento para viabilizar um espaço adequado, seguro e regulamentado para a prática esportiva.

De acordo com a parlamentar, a criação de um espaço próprio para a prática colabora com a diminuição de riscos nas vias públicas, motivando o lazer e o desporto, promovendo políticas de inclusão e prevenção a acidentes.

Grau de moto 1 de 8

"A construção de uma pista do grau no município de Eunápolis atende a uma demanda crescente dos praticantes dessa modalidade esportiva, que carecem de um espaço adequado. Atualmente, muitos jovens realizam manobras em vias públicas, o que expõe não apenas os praticantes, mas também motoristas e pedestres a riscos significativos", argumentou.

A pista do grau é um local dedicado à prática segura do "grau", modalidade de empinar motos e bikes, oferecendo um ambiente controlado para manobras, longe das ruas, evitando acidentes e infrações. Segundo a parlamentar, a implantação do equipamento público deve atender não apenas o município de Eunápolis, mas servir de referência para toda a região do extremo sul baiano. “Fortalecerá ações de esporte, lazer e convivência comunitária”, frisou.

A prática do grau consiste em realizar manobras com motocicletas. O motociclista levanta a roda dianteira e se equilibra apenas sobre a roda traseira, geralmente enquanto acelera. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), o ‘grau de moto’ foi criado na década de 1970, na Califórnia, nos Estados Unidos. O Brasil, no entanto, realizou seu primeiro campeonato nacional do esporte em 2013, homologado pela Confederação Brasileira de Motociclismo.