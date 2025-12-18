Acesse sua conta
Cidade baiana pode ganhar pista de ‘grau de rua’, prática de empinar moto

Proposta foi apresentada ao Governo do Estado

  • Millena Marques

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 10:47

Grau de moto
Grau de moto Crédito: Reprodução

A cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, pode ganhar uma pista de grau, prática de empinar moto. Isso porque a deputada estadual Cláudia Oliveira (PSD) solicitou ao Governo do Estado a construção do equipamento para viabilizar um espaço adequado, seguro e regulamentado para a prática esportiva.

De acordo com a parlamentar, a criação de um espaço próprio para a prática colabora com a diminuição de riscos nas vias públicas, motivando o lazer e o desporto, promovendo políticas de inclusão e prevenção a acidentes.

"A construção de uma pista do grau no município de Eunápolis atende a uma demanda crescente dos praticantes dessa modalidade esportiva, que carecem de um espaço adequado. Atualmente, muitos jovens realizam manobras em vias públicas, o que expõe não apenas os praticantes, mas também motoristas e pedestres a riscos significativos", argumentou.

A pista do grau é um local dedicado à prática segura do "grau", modalidade de empinar motos e bikes, oferecendo um ambiente controlado para manobras, longe das ruas, evitando acidentes e infrações. Segundo a parlamentar, a implantação do equipamento público deve atender não apenas o município de Eunápolis, mas servir de referência para toda a região do extremo sul baiano. “Fortalecerá ações de esporte, lazer e convivência comunitária”, frisou.

A prática do grau consiste em realizar manobras com motocicletas. O motociclista levanta a roda dianteira e se equilibra apenas sobre a roda traseira, geralmente enquanto acelera. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), o ‘grau de moto’ foi criado na década de 1970, na Califórnia, nos Estados Unidos. O Brasil, no entanto, realizou seu primeiro campeonato nacional do esporte em 2013, homologado pela Confederação Brasileira de Motociclismo.

Muitos municípios do Brasil já possuem projetos de lei que reconhecem a prática do grau de moto, a exemplo do Projeto de Lei Ordinária Nº 9/2023, que reconhece o grau de moto e outras manobras de motocicletas como práticas esportivas no município do Recife. O documento determina a necessidade de distanciamento do local das motos em relação ao público, a utilização de grades de proteção, o uso de equipamentos de proteção individual pelos motociclistas, além da exigência de uma pista de asfalto com dimensões mínimas de 80x25 metros, entre outras determinações.

