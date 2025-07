saúde

Conheça os sintomas da síndrome nefrótica em crianças

Com acompanhamento adequado e remissão dos sinais, os pequenos podem levar uma vida normal

A síndrome nefrótica é uma doença que, embora incomum, pode afetar seriamente a saúde, exigindo atenção médica constante desde os primeiros sinais. O tema ganhou visibilidade recentemente após o cantor Junior Lima e sua esposa Monica Benini revelarem nas redes sociais que sua filha, Lara, de 3 anos, foi diagnosticada com a condição. >

Segundo o nefrologista Fábio Auriemma, da Kora Saúde, a síndrome nefrótica é um conjunto de sinais e sintomas que indicam um mau funcionamento nos glomérulos — estruturas dos rins responsáveis por filtrar o sangue e reter proteínas essenciais para o organismo . Quando esses filtros são comprometidos, há perda significativa de proteínas pela urina, causando inchaços, principalmente no rosto, nas pernas e na barriga das crianças, além de alterações nos níveis de colesterol. >

“ É muito importante que os pais fiquem atentos a esses inchaços repentinos, que às vezes passam despercebidos ou são confundidos com outras condições” , explica o médico . A síndrome pode afetar tanto crianças quanto adultos, mas é mais comum entre os 2 e 6 anos, com prevalência de 14 a 17 casos a cada 100 mil crianças. >

Impactos da doença nos rins

Fábio Auriemma explica que os rins são responsáveis por filtrar o sangue, controlar o equilíbrio de líquidos e sais, regular a pressão arterial, entre outras funções. Quando acometidos pela síndrome nefrótica, perdem a capacidade de manter esse equilíbrio , resultando em retenção de líquidos, redução da urina e aumento do cansaço, que pode passar despercebido nas fases iniciais. >

Tratamento contra a síndrome nefrótica

O tratamento da síndrome nefrótica começa geralmente com corticoides orais, e a resposta a esses medicamentos determina os próximos passos. “Costumo comparar o tratamento a uma escadinha. Se a criança responde bem aos corticoides, muitas vezes não é necessário associar outros remédios. Caso contrário, entramos com diuréticos, imunossupressores e até estatinas para controlar o colesterol ”, afirma o especialista. >

A boa notícia é que, com acompanhamento adequado e remissão dos sintomas, as crianças podem levar uma vida normal. “Elas podem frequentar a escola, praticar esportes e tomar vacinas, desde que a doença esteja sob controle. Há exceções apenas em casos de recaída, quando pode ser necessário o afastamento temporário das atividades”, diz Fábio Auriemma. >

Cuidados com a saúde das crianças

Mesmo com tratamento, a síndrome exige cuidados constantes. A perda de proteínas como a albumina, essencial para o sistema imunológico, e o uso de medicamentos imunossupressores tornam as crianças mais vulneráveis a infecções. “ Febre é sempre um sinal de alerta em pacientes com síndrome nefrótica. Qualquer infecção deve ser investigada o quanto antes”, ressalta o médico. >