CINEMA

Cinebiografia sobre Luiz Gonzaga tem pré-estreia em Salvador

Evento terá a participação dos atores Cláudia Ohana, Chambinho do Acordeon, Kayro Oliveira e dos diretores Diogo Fontes e Marcos Carvalho

Tharsila Prates

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17:58

Cena do longa-metragem Luiz Gonzaga - Légua Tirana Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira (14), às 18h30, jornalistas, músicos, artistas e convidados vão ter a oportunidade de assistir a pré-estreia do longa-metragem 'Luiz Gonzaga – Légua Tirana', no UCI Orient Shopping da Bahia. O evento reunirá os atores Cláudia Ohana, Chambinho do Acordeon e Kayro Oliveira, além dos diretores Diogo Fontes e Marcos Carvalho.

Chambinho também é acordeonista, cantor, compositor e interpretou 'Luiz Gonzaga no filme Gonzaga: de Pai para Filho'.

Após a exibição do filme, os convidados serão presenteados com um pocket-show especial, celebrando a vida e a obra do Rei do Baião. Produzido pela Mont Serrat Filmes e pelo projeto Cinema no Interior, o filme mergulha na infância e adolescência de Luiz Gonzaga, revelando suas origens, influências culturais e a força das tradições sertanejas que moldaram sua música.

Com trilha sonora assinada por Wagner Miranda, o longa ainda conta com participações especiais de Hermeto Pascoal e Naná Vasconcelos, além da fotografia de Antonio Luiz Mende Soares (in memoriam).