APOIO

Empresa oferece R$ 300 milhões em crédito para projetos de ciência, tecnologia e inovação; veja como acessar

Recurso está disponível para projetos de empresas das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste

Monique Lobo

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 20:58

Projetos precisam pertencer a uma das seis áreas da Nova Indústria Brasil (NIB) Crédito: Shutterstock

Empresas das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste podem ter acesso a um crédito de cerca de R$ 300 milhões disponibilizado pela Finep Inovacred, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para fomento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil.

Com foco no desenvolvimento de novos produtos, processos ou melhorias, o Inovacred oferece taxa de TR + 6,068% a.a. e prazo de pagamento de até 96 meses.

Dos R$ 700 milhões liberados pela Finep para essas regiões (R$ 400 milhões em agosto e mais R$ 300 milhões no início de novembro), R$ 299 milhões ainda estão disponíveis para contratação sem limite por agente financeiro.

“Queremos convidar os empresários que têm projetos de inovação a procurarem a Finep para conhecer as condições do Inovacred, tirarem suas dúvidas e ampliarem os horizontes para viabilizar as ações de que a sua região e o Brasil tanto precisam”, destaca o presidente da Finep, Luiz Antônio Elias.

O objetivo é viabilizar projetos que pertençam a uma das seis áreas da Nova Indústria Brasil (NIB): cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais; complexo econômico e industrial da saúde; infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis; transformação digital da indústria; bioeconomia, descarbonização e transição energética; e tecnologias de interesse para a soberania e a defesa nacionais.

As empresas interessadas devem procurar um dos agentes financeiros credenciados pela agência. A lista dos agentes credenciados está disponível neste link.