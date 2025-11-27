Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresa oferece R$ 300 milhões em crédito para projetos de ciência, tecnologia e inovação; veja como acessar

Recurso está disponível para projetos de empresas das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 20:58

A indústria baiana tem apostado cada vez mais no aperfeiçoamento dos trabalhadores.
Projetos precisam pertencer a uma das seis áreas da Nova Indústria Brasil (NIB) Crédito: Shutterstock

Empresas das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste podem ter acesso a um crédito de cerca de R$ 300 milhões disponibilizado pela Finep Inovacred, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para fomento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil.

Com foco no desenvolvimento de novos produtos, processos ou melhorias, o Inovacred oferece taxa de TR + 6,068% a.a. e prazo de pagamento de até 96 meses.

Dos R$ 700 milhões liberados pela Finep para essas regiões (R$ 400 milhões em agosto e mais R$ 300 milhões no início de novembro), R$ 299 milhões ainda estão disponíveis para contratação sem limite por agente financeiro.

“Queremos convidar os empresários que têm projetos de inovação a procurarem a Finep para conhecer as condições do Inovacred, tirarem suas dúvidas e ampliarem os horizontes para viabilizar as ações de que a sua região e o Brasil tanto precisam”, destaca o presidente da Finep, Luiz Antônio Elias.

O objetivo é viabilizar projetos que pertençam a uma das seis áreas da Nova Indústria Brasil (NIB): cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais; complexo econômico e industrial da saúde; infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis; transformação digital da indústria; bioeconomia, descarbonização e transição energética; e tecnologias de interesse para a soberania e a defesa nacionais.

As empresas interessadas devem procurar um dos agentes financeiros credenciados pela agência. A lista dos agentes credenciados está disponível neste link.

Para mais informações, é possível fazer contato com os escritórios regionais através deste link.

Leia mais

Imagem - Biomassa é solução competitiva para Indústria na Bahia

Biomassa é solução competitiva para Indústria na Bahia

Imagem - Indústria florestal cresce na Bahia e leva emprego e sustentabilidade a dezenas de cidades

Indústria florestal cresce na Bahia e leva emprego e sustentabilidade a dezenas de cidades

Imagem - Conheça histórias de quem teve a vida transformada pelo trabalho da indústria na Bahia

Conheça histórias de quem teve a vida transformada pelo trabalho da indústria na Bahia

Tags:

Indústria Inovação Ciência Tecnologia

Mais recentes

Imagem - Dia 28 de novembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 28 de novembro é feriado? Saiba mais sobre a data
Imagem - PL suspende salário superior a R$ 30 mil de Bolsonaro após suspensão de direitos políticos

PL suspende salário superior a R$ 30 mil de Bolsonaro após suspensão de direitos políticos
Imagem - Anvisa manda recolher sabão líquido da Ypê por contaminação com bactéria; veja quais produtos

Anvisa manda recolher sabão líquido da Ypê por contaminação com bactéria; veja quais produtos

MAIS LIDAS

Imagem - A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa
01

A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa

Imagem - Mesmo sem entrar em campo, Bahia pode garantir vaga na Libertadores hoje; entenda
02

Mesmo sem entrar em campo, Bahia pode garantir vaga na Libertadores hoje; entenda

Imagem - Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia
03

Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia

Imagem - Resultado da Lotofácil 3548, desta quinta-feira (27)
04

Resultado da Lotofácil 3548, desta quinta-feira (27)