Parece mais Carnaval do que corrida: veja por que todos querem a corrida de Bell Marques

Millena Marques
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 05:30
Com mais de 40 anos de carreira e 73 anos idade, Bell Marques continua arrastando multidões. Agora, não apenas nos circuitos de Carnaval e micaretas ao redor do Brasil, mas também em corridas. A primeira edição da 100% Você, projeto administrado pelos filhos Rafa e Pipo Marques, aconteceu em janeiro deste ano, na orla de Salvador, e mostrou para que veio: mais de 4 mil pessoas percorreram entre 5km e 10km, com largada em Patamares.
De lá para cá, o evento ganhou ainda mais força e chegou a diversas capitais brasileiras, como Aracaju, João Pessoa, Natal, Maceió, São Luís e o Distrito Federal. Salvador, casa da família Marques, já recebeu duas. A última, aliás, foi no dia do aniversário de 73 anos da lenda do Axé Music, no dia 7 de setembro. Desta vez, mais de 7 mil inscritos saíram do Farol da Barra até o Rio Vermelho. A próxima edição na capital baiana ocorrerá no dia 11 de janeiro de 2026. Cada inscrição custa entre R$ 119 e R$ 239, sem a taxa. Compras aqui.
Corrida 100% Você
Os kits são vendidos no 5º lote e certamente serão esgotados em breve. Isso porque os fãs de Bell Marques, até mesmo os que não praticavam o esporte, são fiéis quando o assunto é correr atrás do cantor. Caso do jornalista Victor Souza, que participou de uma corrida de rua pela primeira vez na 100% Você. “Todos os eventos que Bell realiza aqui, em Salvador, eu sempre tento ir. Não era só uma corrida qualquer, mas uma corrida que ele estaria”, diz.
O comunicador, que esteve presente nas duas corridas realizadas na capital baiana e em uma edição em Maceió, conta que a admiração pelo cantor fez ele dar o primeiro passo para iniciar nas provasde rua. “Para mim, foi o ideal, porque juntou a minha vontade de começar a correr com o desejo de participar de eventos que Bell faz. Então, juntou útil ao agradável”, conta. Victor ainda faz referência à união do sagrado e do profano, que é próprio das festas populares de Salvador.
“O que torna a corrida diferente é o lado profano também. Aqui, na Bahia, a gente tem essa questão muito forte, da questão séria, com a diversão depois. Isso influencia muito”, afirma. E isso é visto na prática. Depois de cumprir os 10 km ou 5 km, os corredores são premiados com shows de Rafa e Pipo e do próprio Bell, que é o grande responsável pela multidão que corre, canta Axé e ainda toma uma cervejinha – um verdadeiro Carnaval antes das 9h de um domingo.
O clima diferenciado da prova é o que torna a corrida 100% Você tão desejada pelo público. “Da largada à chegada, encontramos pessoas externas à corrida, com som ao vivo, caixas de som, faixas, bandanas; vibrando e entrando num ritmo festivo junto com o pessoal da corrida. Não precisa de outro estímulo. Correr ouvindo Bell, é bom demais”, diz a administradora Lavínia Queiroz, que já tem presença confirmada para edição de janeiro.
“A cidade está repleta de movimentos esportivos, diversas corridas de diferentes segmentos. Ainda assim só participo das corridas com Bell. O cantor representa o que o povo soteropolitano tem de melhor: alegria, animação, cultura e um bom axé”, complementa Lavínia.