Parece mais Carnaval do que corrida: veja por que todos querem a corrida de Bell Marques

Corredores são contemplados com prova ao som de um dos maiores ícones do Axé

Millena Marques

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 05:30

Corrida 100% Você em Salvador Crédito: Divulgação

Com mais de 40 anos de carreira e 73 anos idade, Bell Marques continua arrastando multidões. Agora, não apenas nos circuitos de Carnaval e micaretas ao redor do Brasil, mas também em corridas. A primeira edição da 100% Você, projeto administrado pelos filhos Rafa e Pipo Marques, aconteceu em janeiro deste ano, na orla de Salvador, e mostrou para que veio: mais de 4 mil pessoas percorreram entre 5km e 10km, com largada em Patamares.

De lá para cá, o evento ganhou ainda mais força e chegou a diversas capitais brasileiras, como Aracaju, João Pessoa, Natal, Maceió, São Luís e o Distrito Federal. Salvador, casa da família Marques, já recebeu duas. A última, aliás, foi no dia do aniversário de 73 anos da lenda do Axé Music, no dia 7 de setembro. Desta vez, mais de 7 mil inscritos saíram do Farol da Barra até o Rio Vermelho. A próxima edição na capital baiana ocorrerá no dia 11 de janeiro de 2026. Cada inscrição custa entre R$ 119 e R$ 239, sem a taxa. Compras aqui.

Os kits são vendidos no 5º lote e certamente serão esgotados em breve. Isso porque os fãs de Bell Marques, até mesmo os que não praticavam o esporte, são fiéis quando o assunto é correr atrás do cantor. Caso do jornalista Victor Souza, que participou de uma corrida de rua pela primeira vez na 100% Você. “Todos os eventos que Bell realiza aqui, em Salvador, eu sempre tento ir. Não era só uma corrida qualquer, mas uma corrida que ele estaria”, diz.

O comunicador, que esteve presente nas duas corridas realizadas na capital baiana e em uma edição em Maceió, conta que a admiração pelo cantor fez ele dar o primeiro passo para iniciar nas provasde rua. “Para mim, foi o ideal, porque juntou a minha vontade de começar a correr com o desejo de participar de eventos que Bell faz. Então, juntou útil ao agradável”, conta. Victor ainda faz referência à união do sagrado e do profano, que é próprio das festas populares de Salvador.

“O que torna a corrida diferente é o lado profano também. Aqui, na Bahia, a gente tem essa questão muito forte, da questão séria, com a diversão depois. Isso influencia muito”, afirma. E isso é visto na prática. Depois de cumprir os 10 km ou 5 km, os corredores são premiados com shows de Rafa e Pipo e do próprio Bell, que é o grande responsável pela multidão que corre, canta Axé e ainda toma uma cervejinha – um verdadeiro Carnaval antes das 9h de um domingo.

O clima diferenciado da prova é o que torna a corrida 100% Você tão desejada pelo público. “Da largada à chegada, encontramos pessoas externas à corrida, com som ao vivo, caixas de som, faixas, bandanas; vibrando e entrando num ritmo festivo junto com o pessoal da corrida. Não precisa de outro estímulo. Correr ouvindo Bell, é bom demais”, diz a administradora Lavínia Queiroz, que já tem presença confirmada para edição de janeiro.