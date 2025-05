VIDA FITNESS

Viih Tube revela perda de 15 kg e comenta uso de remédio para emagrecer: ‘Passei mal’

Influenciadora compartilha rotina de exercícios e mudança no corpo após a maternidade

Heider Sacramento

Publicado em 9 de maio de 2025 às 16:55

Viih Tube ironizou os boatos sobre uso de remédios para emagrece Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube chamou atenção nesta sexta-feira (9) ao publicar uma selfie na academia de casa, exibindo o corpo mais enxuto e o look fitness do dia. Com bom humor, ela comentou os rumores envolvendo o uso de medicamentos para emagrecer e deixou claro: a transformação vem sendo conquistada com disciplina, treino e alimentação balanceada.>

Desde o nascimento do segundo filho, Ravi, Viih perdeu 15 kg e segue firme em sua meta de eliminar 20 kg no total. Em publicações recentes nas redes sociais, ela mostrou o impacto da mudança nos hábitos: “Esse conjunto eu comprei antes de engravidar dele (Ravi). Tomei medicamentos, mas não deram certo, passei mal. Agora é tudo com dieta e treino”, explicou.>

Segundo Viih, a perda de peso tem ocorrido de maneira lenta, priorizando a saúde Crédito: Reprodução/Instagram

Segundo a influenciadora, o processo de emagrecimento está sendo feito de forma gradual e consciente, priorizando a saúde física e mental. “Não pensem que é muita perda. É tudo muito lento. Porque eu quero que seja assim. Se fosse alguma fórmula, ia emagrecer rápido, mas minha barriga ia estar mais sanfona do que está hoje”, brincou, reforçando que os resultados são consequência de um estilo de vida mais equilibrado.>

Influenciadora compartilhou antes e depois Crédito: Reprodução/Instaram

Além da mudança no peso, Viih também revelou a troca de manequim: do 44 passou a vestir 40, resultado das mudanças iniciadas em janeiro. A influenciadora tem compartilhado abertamente sua jornada nas redes, inspirando seguidores a adotarem uma relação mais saudável com o corpo e o autocuidado.>