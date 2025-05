SEM NOÇÃO

Influenciadora de 16 anos finge gravidez e revolta seguidores: 'Idiota'

Ana Richelly, que confessou que mentiu e que estava apenas brincando

A influenciadora Ana Richelly, de 16 anos, gerou revolta nas redes sociais após admitir que estava apenas brincando quando anunciou que estava grávida. Ao lado do namorado, checido como Nego Dof, ela fez um vídeo com a mãe e a sogra, na última sexta (9), anunciando a 'novidade'.>

Neste domingo (11), a adolescente admitiu que estava apenas brincando. “Minha gente, era tudo trollagem. Não matem a gente, pelo amor de Deus”, disse Ana em vídeo publicado no Instagram. A influenciadora, que participou recentemente do Rancho do Maia, evento promovido por Carlinhos Maia, chegou a mostrar mensagens do humorista em seu celular. “Eu já estava descendo o cacete em você, inclusive”, escreveu ele.>