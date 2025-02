FAMOSOS

'Fiquei com raiva quando ele me demitiu', admite atual esposa de Roberto Justus

Casal se conheceu em 2009, mas só engatou romance quatro anos depois

Ana Paula lembrou o primeiro contato que teve com, Justus e admite que não gostou de ser demitida pelo empresário no programa de TV. "Nunca achei ele grosso, nem soberbo. Acho que ele cumpria um papel ali autoritário e firme. Fiquei com raiva quando ele me demitiu, sim, mas agora estou há mais de uma década me 'vingando' (risos)", disse ela, brincando.>