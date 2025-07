APÓS POLÊMICA

Ana Paula Siebert toma decisão após ataques à filha Vicky: 'Não vou me calar'

Esposa de Roberto Justus reforçou que buscará justiça contra ataques

Esposa do empresário Roberto Justus, Ana Paula ainda reforçou a importância de recorrer à Justiça diante de situações como essa. “Precisamos buscar proteção na lei, na Justiça, ir atrás, porque viver com liberdade e tranquilos (e não com medo) é essencial em qualquer lugar do mundo. Liberdade é um direito fundamental”, completou.>