Estela e Celso reatam romance no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (30)

Intrigas, alianças e surpresas movimentam a trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, sob direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 05:00

Estela (Larissa Manoela) e Celso (Rainer Cadete) Crédito: Reprodução/TV Globo

No último capítulo da semana de Êta Mundo Melhor!, a novela das 6 da TV Globo traz reviravoltas e momentos de tensão. Celso decide apoiar Estela, que recebe o relato de Anabela sobre o medo que sentiu de Ernesto. Enquanto isso, Ernesto foge de Sabiá, e Aladin informa a Celso que ele está na casa de Zulma.

Zulma tenta conquistar Candinho, mas o primo é alertado por Celso sobre suas intenções. Em um momento de reconciliação, Estela perdoa Celso e o casal retoma o relacionamento. Paralelamente, Zulma elabora um plano envolvendo Zenaide e Sabiá para se livrar de Ernesto.

No meio das confusões, Olímpia sabota o concurso de rainha da rádio para prejudicar Dita, que recebe apoio de Asdrúbal para se apresentar no Dancing. Já Tamires permite que Dita realize sua performance, garantindo mais emoção ao capítulo.