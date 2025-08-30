Estela e Celso reatam romance no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (30)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 05:00
No último capítulo da semana de Êta Mundo Melhor!, a novela das 6 da TV Globo traz reviravoltas e momentos de tensão. Celso decide apoiar Estela, que recebe o relato de Anabela sobre o medo que sentiu de Ernesto. Enquanto isso, Ernesto foge de Sabiá, e Aladin informa a Celso que ele está na casa de Zulma.
Zulma tenta conquistar Candinho, mas o primo é alertado por Celso sobre suas intenções. Em um momento de reconciliação, Estela perdoa Celso e o casal retoma o relacionamento. Paralelamente, Zulma elabora um plano envolvendo Zenaide e Sabiá para se livrar de Ernesto.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
No meio das confusões, Olímpia sabota o concurso de rainha da rádio para prejudicar Dita, que recebe apoio de Asdrúbal para se apresentar no Dancing. Já Tamires permite que Dita realize sua performance, garantindo mais emoção ao capítulo.
Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, e a programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.