INUSITADO

Homem finge própria morte para descobrir quem iria ao seu funeral

Pai de dois filhos enganou familiares e amigos e revelou que estava vivo durante cerimônia de despedida

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 09:38

Mohan Lal Crédito: Reprodução/NDTV

Um homem encenou a própria morte para descobrir quantas pessoas compareceriam ao seu funeral. Mohan Lal, veterano da Força Aérea indiana de 74 anos, conduziu um 'experimento social' e fingiu que tinha morrido. No dia da cerimônia de despedida, ele permaneceu deitado em um caixão, coberto por um lençol, enquanto acompanhava pessoalmente a reação de amigos e familiares.

A ideia bizarra funcionou: centenas de pessoas realmente acreditaram que o veterano havia falecido e se reuniram na vila de Konchi, distrito de Gaya, na Índia, para prestar suas últimas homenagens.

A farsa foi revelada quando a procissão conduzia o 'corpo' de Mohan ao crematório. O pai de dois filhos surpreendeu a todos ao se levantar do caixão e revelar que estava vivo.

"Eu queria ver isso pessoalmente e perceber quanto respeito e afeto recebo das pessoas", disse o homem ao jornal britânico 'The Mirror'. Após a 'ressurreição', as pessoas presentes queimaram uma efígie em seu lugar. Se não bastasse, ainda foi organizado um banquete comunitário para toda a vila. O próprio Mohan já havia doado um crematório à comunidade, segundo o veículo inglês.

O episódio lembra um caso ocorrido aqui no Brasil em janeiro de 2023, quando o diretor funerário Baltazar Lemos, de 60 anos, também fingiu sua morte e organizou um funeral. Ele publicou uma foto em frente ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e afirmou: "No início desta triste tarde, o comendador Baltazar Lemos nos deixou".

Pouco depois, uma nova postagem convidava familiares e amigos a uma "cerimônia de despedida", a ser realizada no dia seguinte, em uma funerária de Curitiba. O velório chamava a atenção por não ter caixão - só havia um arranjo de flores. Em um certo momento, foi puxada a cortina do altar - e de trás dela surgiu o cerimonialista, vivo. Ao todo, 128 pessoas compareceram no funeral de mentira.