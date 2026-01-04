COLOCADA PARA FORA

Cariúcha surge aos prantos e conta que agrediu affair: 'Fui me defender'

Apresentadora relatou que foi expulsa da casa onde estava com Danilo Bravo

Elis Freire

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 11:14

Cariúcha publicou vídeos relatando a situação por voltas das 3h deste domingo (4) Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A apresentadora Cariúcha gerou preocupação nos fãs na madrugada deste domingo (4) ao surgiu aos prantos nas redes sociais e relatar uma briga com um homem com quem estava de relacionando, o médico Danilo Bravo. Hospedados juntos no destino turístico de Balneário Camboriú, a famosa afirmou que partiu para cima do affair para se defender após se desentender com ele e ser expulsa de casa. Ela surgiu abalada e sozinha na rua durante a madrugada.

Através de vídeos publicados por volta das 3h da manhã e logo apagados, a comunicadora relatou a situação. Segundo ela, o conflito teria começado durante um evento de pagode e se agravado ao voltarem para a casa. "Eu estou na rua… O cara com quem eu estou ficando, doutor Danilo Bravo, me botou para fora de casa", contou, chorando muito.

Cariúcha afirmou que agrediu o rapaz. "Eu para cima dele. Pelo amor de Deus! Eu fui me defender", se explicou. ”Voei em cima dele, arranhei ele todo", admitiu em um outro momento do vídeo.

Nas imagens, ela destacou que agiu dessa forma porque não teria aceitado se submeter a situações de violência. "Sou mulher empoderada, não aceito abaixar a cabeça para alguém", disse, argumentando que sua ação teria teria sido uma forma de defesa. Ela ainda deu a entender um comportamento agressivo por parte do médico: "Ele estava louco, não sei o que ele usou".

