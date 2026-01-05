Acesse sua conta
Quanto custa sair no Bloco Crocodilo com Daniela Mercury no Carnaval de Salvador

Bloco é um dos mais tradicionais do circuito Dodô e reúne milhares de foliões no domingo de Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 07:00

Daniela Mercury arrasta o Bloco Crocodilo no domingo de Carnaval Crédito: Reprodução/Instagram

Sair no Bloco Crocodilo, puxado por Daniela Mercury no Carnaval de Salvador, é uma das experiências mais disputadas da folia baiana. Tradicional no circuito Barra Ondina, o bloco costuma desfilar no domingo e atrai fãs da cantora, turistas e foliões que buscam segurança, estrutura e um repertório repleto de clássicos do axé.

Os valores do abadá variam de acordo com o período de compra. No início das vendas, geralmente abertas ainda no ano anterior ao Carnaval, os preços costumam partir de cerca de R$ 740 a R$ 800. Com a aproximação da festa, especialmente em fevereiro, o custo sobe e pode chegar à faixa entre R$ 800 e R$ 840 por dia, ou até mais, dependendo da procura e da disponibilidade.

A principal dica para quem deseja economizar é garantir o abadá com antecedência. Historicamente, os preços aumentam conforme a data do desfile se aproxima, seguindo a alta demanda por um dos blocos mais icônicos da folia.

Bloco Crocodilo de Daniela Mercury

Bloco Crocodilo de Daniela Mercury
Bloco Crocodilo de Daniela Mercury por Divulgação/Quero Abadá
Bloco Crocodilo de Daniela Mercury por Divulgação/Quero Abadá
Bloco Crocodilo de Daniela Mercury por Divulgação/Quero Abadá
Bloco Crocodilo de Daniela Mercury por Divulgação/Quero Abadá
1 de 5
Bloco Crocodilo de Daniela Mercury por Divulgação/Quero Abadá

Além da presença de Daniela Mercury no comando do trio elétrico, o Bloco Crocodilo oferece uma estrutura completa para os foliões. O pacote inclui o abadá oficial, acesso à área interna das cordas, segurança privada ao longo do percurso, apoio de bombeiros civis, assistência médica básica e banheiros químicos exclusivos para quem está no bloco.

A experiência também é marcada pela proximidade com o trio elétrico e pela energia característica dos shows da cantora, que costuma misturar sucessos históricos, músicas autorais e mensagens ligadas à diversidade e à cultura baiana.

Os abadás do Bloco Crocodilo costumam ser vendidos em plataformas especializadas no Carnaval de Salvador, como Quero Abadá, Central do Carnaval e San Folia. Os valores e condições podem variar conforme o lote, a forma de pagamento e possíveis pacotes promocionais.

Carnaval 2026 Daniela Mercury Bloco Crocodilo

