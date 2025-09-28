MISTURA DE OVO PODRE E ESGOTO

VÍDEO: Influenciador prova 'a comida mais fedorenta do mundo' e passa mal ao vivo

James Ellingsworth disse que precisou tomar três banhos para se livrar do cheiro

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 10:48

James Ellingsworth Crédito: Reprodução

Um influenciador viralizou ao provar o que seria a "comida mais fedida do mundo" e passar mal logo em seguida. James Ellingsworth, de Louisiana (EUA), decidiu encarar o desafio de comer o Surströmming, um peixe fermentado tradicional sueco. A experiência foi quase traumática, e o criador de conteúdo disse que precisou de três banhos para se livrar do cheiro.

James é conhecido por experimentar alimentos diferentes. Seus conteúdos mostram comidas pouco conhecidas ou de procedência duvidosa - e muitas delas desafiam o paladar, com cheiros nada agradáveis. Entre suas últimas aventuras, está o Surströmming, um peixe fermentado conhecido por ter cheiro de "esgoto e ovo podre".

O influenciador disse ter se incentivado a encarar a missão ao ver pessoas com vontade de vomitar só em abrir uma lata da iguaria sueca. O mesmo aconteceu com ele, que teve ânsia imediata. Moscas logo apareceram. "Ok, é ruim. Eu realmente pensei que não ia ser tão ruim", falou.



Depois, James mostrou que iria comê-lo da forma que dizem ser a mais adequada: com pão brioche e sour cream. "Isso é a coisa mais assustadora que eu já comi na minha vida inteira. Eu respeito todas as culturas, mas... Dane-se, vocês podem ficar com isso. É horrível", definiu. "O cheiro era como se você usasse spray imitando cheiro de cocô num guaxinim morto", completou o criador de conteúdo, que acabou vomitando a comida em estado de agonia.