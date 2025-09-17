FAMOSOS

Zé Felipe e Ana Castela aumentam rumores de romance com postagens com mesma música e no mesmo minuto: 'Único que eu quero'

Postagens sincronizadas dos cantores agitou a internet

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 10:47

Zé Felipe e Ana Castela Crédito: Reprodução

Ana Castela e Zé Felipe voltaram a agitar as redes sociais após uma publicação sincronizada no Instagram. Os dois cantores postaram registros similares nos Stories, ao mesmo tempo e com a mesma música, aumentando os rumores de um possível affair.

Nas fotos, cada artista aparece montado em um cavalo marrom, em um cenário rural. Além disso, a publicação de ambos traz o mesmo horário, 23h23, e a mesma canção de fundo: 'You're Still The One', de Shania Twain. Em português, o título do hit diz "você ainda é o único".

A letra da faixa é romântica, e fala: "Parece que conseguimos. Veja o quão longe nós chegamos, meu bem. Podemos ter pegado o caminho mais longo. Nós sabíamos que chegaríamos lá algum dia. Eles disseram: 'Eu aposto que eles nunca darão certo'. Mas apenas olhe para nós seguindo em frente. Nós ainda estamos juntos, continuamos firmes e fortes. Você ainda é o único. Você ainda é o único para quem eu corro. O único a quem eu pertenço. Você ainda é o único que eu quero para minha vida. Você ainda é o único que eu amo".

Os rumores de affair entre Zé Felipe e Ana Castela começaram logo após o filho de Leonardo anunciar o fim do seu casamento com Virginia Fonseca, mãe de seus três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A artista, por sua vez, está solteira desde que terminou com Gustavo Mioto pela terceira vez, em dezembro de 2024, após idas e vindas no relacionamento desde o início de 2023.

No fim de junho, Zé e Ana se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos, levantando suspeitas sobre um affair. Na época, a cantora debochou do suposto romance e negou os rumores. O filho de Leonardo também negou qualquer relação romântica com a colega.

Em meio às especulações, Gustavo Mioto, ex-namorado de Ana Castela, deixou de segui-la no Instagram. Já Virgínia, ex de Zé Felipe, estaria vivendo um affair com Vini Jr., astro do Real Madrid.