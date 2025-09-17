Neymar perde a paciência após mãe de Bruna Biancardi se mudar para sua casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 09:51
O clima não tem sido dos melhores na mansão de Neymar em Santos. Recentemente, a mãe de Bruna Biancardi, Telma Fonseca, se mudou para o local para passar uma temporada ao lado da filha e das netas, Mavie e Mel. Mas a chegada da sogra estaria irritando o jogador, que teria perdido a paciência e até deixado a casa.
Segundo o jornal Extra, o atacante do Santos não tem gostado da forma como Telma "ocupa espaços", dando ordens aos funcionários e alterando a rotina da residência. Para evitar a convivência com a sogra na maior parte do tempo, Neymar teria decidido se mudar temporariamente para outra das três casas que formam a propriedade.
Neymar e Bruna Biancardi
A situação estaria trazendo consequências para a relação do jogador com Bruna. Os dois estariam discutindo com mais frequência, em especial sobre a interferência da sogra na criação das filhas Mel e Mavie e no funcionamento de sua casa. Bruna e Nadine, mãe do atacante, também têm suas diferenças.