Neymar perde a paciência após mãe de Bruna Biancardi se mudar para sua casa

Telma Fonseca está passando temporada em Santos para ficar com a filha e netas

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 09:51

Telma Fonseca, Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução

O clima não tem sido dos melhores na mansão de Neymar em Santos. Recentemente, a mãe de Bruna Biancardi, Telma Fonseca, se mudou para o local para passar uma temporada ao lado da filha e das netas, Mavie e Mel. Mas a chegada da sogra estaria irritando o jogador, que teria perdido a paciência e até deixado a casa.

Segundo o jornal Extra, o atacante do Santos não tem gostado da forma como Telma "ocupa espaços", dando ordens aos funcionários e alterando a rotina da residência. Para evitar a convivência com a sogra na maior parte do tempo, Neymar teria decidido se mudar temporariamente para outra das três casas que formam a propriedade.

