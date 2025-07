INGLATERRA

Menino de 12 anos morre após participar de desafio da internet

Caso serve de alerta para os perigos de 'brincadeiras' virtuais

De acordo com o jornal local "Yorkshire Live", a polícia foi chamada por paramédicos que estavam "preocupados com a segurança de uma criança" no local. Sebastian foi levado ao hospital, mas não sobreviveu. As causas exatas do óbito ainda estão sob investigação, mas as autoridades não consideram o caso suspeito. >