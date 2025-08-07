Acesse sua conta
Família mantém segredo sobre estado de saúde de Faustão; ele está internado há 20 dias

Apresentador passou por transplantes de coração e rim

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 15:57

Internado há pelo menos três semanas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, enfrenta uma nova infecção na perna. A informação só foi confirmada pela unidade nesta quinta-feira (7), após o caso vir à tona na imprensa. Segundo fontes próximas, o quadro teria se agravado nos últimos dias, o que mobilizou a família e causou apreensão nos bastidores.

Faustão por Reprodução

Discreto desde que deixou a TV, em maio de 2023, Faustão segue em acompanhamento médico contínuo após dois transplantes em apenas seis meses. Em agosto de 2023, ele recebeu um novo coração, após complicações causadas por insuficiência cardíaca. Meses depois, em fevereiro de 2024, passou por um transplante de rim devido ao agravamento de uma condição renal crônica. Entre os dois procedimentos, o apresentador chegou a fazer sessões regulares de hemodiálise até conseguir estabilizar o quadro.

O atual problema de saúde ocorre meses após uma internação no início de 2025, também causada por uma infecção, da qual ele se recuperou em casa.

O filho do apresentador, João Guilherme Silva, chegou a cancelar uma festa que aconteceria nesta semana, com presença de diversas celebridades, alegando “motivos pessoais”. Procurada, a família não comentou sobre o estado de saúde de Faustão.

