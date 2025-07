INSÔNIA

Especialista conhecido como 'Doutor do Sono': revela o alimento que ajuda ter um descanso ininterrupto à noite

Aprenda quais alimentosgarantem uma noite relaxante

Agência Correio

Publicado em 25 de julho de 2025 às 10:30

Um médico renomado indica uma abordagem prática, mostrando como um lanche simples antes de dormir pode ser a chave para suas noites mais tranquilas.

Monte Seu Lanche Noturno Perfeito para o Sono Crédito: Freepik

O "Doutor do Sono", Dr. Michael Breus, sugere combinar alimentos específicos para criar uma refeição leve e nutritiva. Essa estratégia não só satisfaz a fome, mas também promove o relaxamento essencial para o descanso do corpo.

Adotar uma rotina noturna leve e inteligente, com as escolhas alimentares corretas, é um passo fundamental. Isso prepara seu corpo e mente para um sono profundo e contínuo, sem interrupções indesejadas e com mais energia no dia seguinte.

Montando seu lanche ideal

Se a fome bater antes de deitar, o ideal é apostar em alimentos leves que contribuam com o relaxamento do corpo. Uma banana com um pouco de iogurte grego, por exemplo, forma uma combinação simples, nutritiva e que atua a favor do sono.

Essa dupla é eficaz porque a banana oferece magnésio, mineral que relaxa os músculos e reduz o estresse, enquanto o iogurte grego fornece cálcio, essencial para a produção de melatonina, o hormônio do sono.

Para deixar a mistura ainda mais saborosa e funcional, adicione um pouco de mel ou uma pitada de canela. Ambos podem complementar os benefícios, criando um lanche noturno que é tanto prazeroso quanto benéfico para o descanso.

Em um vídeo para as redes sociais, Breus indica a banana e outras frutas para ajudar as pessoas a adormecer mais rápido. Ela é uma fruta rica em magnésio, nutriente essencial para relaxar os músculos e reduzir o estresse, comenta o médico em entrevista ao jornal inglês Liverpool Echo.

No mesmo vídeo, Breus destaca o kiwi como um grande promotor de serotonina e revela que estudos indicam que o consumo regular da fruta pode melhorar tanto a qualidade quanto a duração do sono.

O que evitar para um sono tranquilo

Contudo, é vital evitar exageros alimentares, especialmente com comidas pesadas ou ricas em gordura. Uma digestão difícil pode sobrecarregar o corpo e impedir um sono reparador, mesmo com as melhores intenções.

Além da alimentação, outros estímulos também podem atrapalhar qualquer tentativa de dormir melhor. Luzes fortes, o uso de celular ou outros eletrônicos e o consumo de cafeína ou álcool devem ser evitados nas horas que antecedem o descanso.