Salários de até R$ 3 mil: veja vagas de emprego do SIMM para Salvador

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 05:30

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa)
Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 00 vagas de trabalho para esta quarta-feira (13) em Salvador. A seleção inclui cargos como mestre de obras, engenheiro civil, auxiliar administrativo, assistente de marketing, auxiliar de cozinha, garçom, ajudante de carga e descarga e mais. Há oportunidades de estágio. Os salários podem chegar a R$ 3 mil.

Veja vagas para esta quarta-feira (13)

Vagas para esta quarta-feira (13)
Vagas para esta quarta-feira (13)
Vagas para esta quarta-feira (13)
Vagas para esta quarta-feira (13)
Vagas para esta quarta-feira (13)
Vagas para esta quarta-feira (13)
Vagas para esta quarta-feira (13)
Vagas para esta quarta-feira (13)
1 de 8
Vagas para esta quarta-feira (13)

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

