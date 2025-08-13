OPORTUNIDADE

Salários de até R$ 3 mil: veja vagas de emprego do SIMM para Salvador

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 05:30

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 00 vagas de trabalho para esta quarta-feira (13) em Salvador. A seleção inclui cargos como mestre de obras, engenheiro civil, auxiliar administrativo, assistente de marketing, auxiliar de cozinha, garçom, ajudante de carga e descarga e mais. Há oportunidades de estágio. Os salários podem chegar a R$ 3 mil.

Veja vagas para esta quarta-feira (13) 1 de 8

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.