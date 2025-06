PREMIAÇÃO

Prêmio de literatura com R$ 195 mil em premiações encerra inscrições hoje (25)

Veja quem pode participar

Publicado em 25 de junho de 2025 às 06:15

Livros Crédito: Shutterstock

As inscrições para o 2º Prêmio Candango de Literatura se encerram nesta quarta-feira (25) e vão distribuir R$ 195 mil em premiações entre sete categorias que contemplam desde romances, contos e poesias até projetos gráficos e ações pedagógicas de incentivo à leitura. Gratuita e aberta a participantes de qualquer parte do mundo, a premiação aceita apenas obras escritas em língua portuguesa. >

Criado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), o prêmio vem ganhando destaque no cenário literário nacional e internacional. Nesta edição, já foram recebidas inscrições de países como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, Brasil e Porto Príncipe.>

Para o subsecretário de Patrimônio Cultural da Secec-DF, Felipe Ramón, a iniciativa reforça a potência da língua portuguesa como elo cultural. “Ver autores e agentes de leitura de diferentes localidades se unindo em torno da literatura em português mostra a força cultural que nos conecta e projeta Brasília como um polo de referência literária internacional”, afirma.>

Com curadoria do escritor João Anzanello Carrascoza, a coordenação é do Instituto Casa de Autores. Carrascoza destaca a importância do prêmio para o surgimento de novas vozes: “É um prémio que já demonstrou, em sua edição inaugural, ser capaz de motivar a participação de centenas de autores, e, assim, reconhecer a qualidade de obras vigorosas e revelar novas vozes”.>

O edital contempla três eixos principais: literário, editorial e pedagógico. As categorias e valores são: Melhor Romance (R$ 35 mil), Melhor Livro de Contos (R$ 35 mil), Melhor Livro de Poesia (R$ 35 mil), Prêmio Brasília (R$ 35 mil, exclusivo para autores do DF), Melhor Capa (R$ 20 mil), Melhor Projeto Gráfico (R$ 20 mil) e Melhor Projeto de Leitura com no mínimo dois anos de atuação (R$ 15 mil).>

Podem participar autores com obras impressas e inéditas publicadas com ISBN válido em 2024. Designers, editoras e iniciativas de fomento à leitura também podem se inscrever. A seleção será feita por um corpo técnico com 45 jurados especializados em literatura — 30 atuarão na primeira etapa e 15 na etapa final. Os nomes dos avaliadores serão divulgados somente após a premiação.>

Próxima fase>

A próxima fase começa após o fim das inscrições, com a leitura técnica e seleção dos finalistas. Dez obras serão escolhidas em cada categoria, e os vencedores serão anunciados no dia 31 de outubro, durante cerimônia na Sala Martins Pena, no Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília.>

Como contrapartida, os vencedores das categorias literárias e editoriais devem doar 20 exemplares das obras premiadas a bibliotecas públicas do DF. Os ganhadores do eixo pedagógico oferecerão uma formação online com duração mínima de quatro horas.>

As inscrições devem ser feitas pelo site do prêmio, com envio da documentação exigida, cópia da obra em PDF e, no caso dos projetos pedagógicos, um portfólio detalhado.>

Serviço>

2º Prêmio Candango de Literatura>

Inscrições: até 25 de junho de 2025>

Premiação total: R$ 195 mil>

Categorias: Romance, Contos, Poesia, Prêmio Brasília, Capa, Projeto Gráfico e Incentivo à Leitura>

Premiação: 31 de outubro, Sala Martins Pena – Teatro Nacional Cláudio Santoro>