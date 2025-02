EDUCAÇÃO

Uesb abre seleção para professor substituto em Vitória da Conquista

As inscrições serão realizadas de 17 a 23 de fevereiro

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) publicou edital abrindo vaga para professor substituto no Departamento de Fitotecnia e Zootecnia (DFZ), no campus de Vitória da Conquista. A vaga é destinada à disciplina “Nutrição Animal: Suinocultura, Avicultura e Apicultura” e exige formação em Agronomia, Zootecnia ou Medicina Veterinária, com pós-graduação na área de Produção Animal ou afins.>