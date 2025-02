A MAIS BELA DAS BELAS

Vote em quem deve ganhar o título de Deusa do Ébano 2025

A vencedora será escolhida na 44ª edição da Noite da Beleza Negra, realizada pelo Ilê Aiyê, neste sábado (15)

Falta pouco para que todos conheçam a mais nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê. A grande vencedora vai ser escolhida durante a 44ª edição da festa Noite da Beleza Negra, que acontece neste sábado (15), na Senzala do Barro Preto, no Curuzu. >

A estreia oficial da nova Deusa do Ébano vai acontecer no Carnaval de Salvador. O tema deste ano do bloco é “Kenya: Berço da Humanidade”. Ao subir no trio para arrastar a multidão, a rainha vai abrir os caminhos e guiar o cortejo do Mais Belo dos Belos durante a festa popular.>