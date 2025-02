ILÊ AIYÊ

Conheça as 15 candidatas ao título de Deusa do Ébano de 2025

Nova rainha será coroada na 44ª edição da Noite da Beleza Negra, que acontecerá neste sábado (15)

Millena Marques

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 13:45

Candidatas foram apresentadas nesta sexta-feira (14) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê será coroada neste sábado (15), na 44ª edição da Noite da Beleza Negra, que acontecerá na Senzala do Barro Preto, no Curuzu. Na manhã desta sexta-feira (14), as 15 finalistas ao título foram apresentadas à imprensa em um café da manhã na Senzala. São mulheres de 19 a 35 anos, que encontram no concurso o poder da ancestralidade e a valorização da beleza preta. Neste ano, a Deusa do Ébano vai liderar o Carnaval do Ilê Aiyê com o tema ‘Kenya: Berço da Humanidade’. Confira a lista de candidatas: >

Adriane Silva e Silva

Idade: 19 >

Bairro: Liberdade, Salvador >

Profissão: Administradora >

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez >

Adriane Silva Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“O Ilê Aiyê me traz existência, representa a minha ancestralidade, minha cultura, minha história porque eu sou filha de Deusa. Minha mãe foi Deusa do Ébano em 2008, Adriana Santos. Estou ansiosa por esse momento, é a realização de um sonho. Então, para mim, é uma nova experiência", diz Adriane. >

Camila Cruz Silva

Idade: 33 >

Bairro: Plataforma, Salvador >

Profissão: Esteticista >

Trajetória no concurso: Concorre pela quarta vez >

Camila Cruz Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

"A minha experiência é maravilhosa, na verdade é surreal. Explicar esse concurso é prazeroso. Você ter persistência, acreditar, a valorização da mulher preta, mostrar para a sociedade que você é capaz. A minha relação com o Ilê começou com uns nove anos de idade, na verdade bem pequena, né, porque era um sonho de minha mãe ser dosador ébano, e ela não realizou. Então, hoje eu estou aqui”, afirma Camila. >

Caroline Lopes dos Santos

Idade: 30 >

Bairro: Plataforma, Salvador >

Profissão: Estudante de Pedagogia e educadora social >

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez >

Caroline Lopes Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“Estar aqui, na Senzala do Barro Preto, festejando com os meus, esses são os meus irmãos, são as pessoas da minha referência. O bloco Ilê Aiyê que tem uma história belíssima, um legado deixado. O objetivo de estar participando do concurso é um sonho, um sonho da minha mãe e que passou para mim. Hoje, é um sonho de nós duas. Ela não teve a oportunidade de realizar esse sonho, mas hoje eu estou tendo essa oportunidade, e eu dançarei por mim e por ela", conta Caroline. >

Cecília Cadile

Idade: 34 >

Bairro: Garcia, Salvador >

Profissão: Consultora de imagem e personal stylist >

Trajetória no concurso: Concorre pela quinta vez >

Cecília Cadile Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

"Desde a barriga de minha mãe, que eu estou aqui no Curuzu, que eu estou no Carnaval atrás do Ilê. É uma relação muito forte, muito ancestral. O Ilê é a base da minha família, e eu pude, inclusive, concorrer com as minhas irmãs também em outros anos. O Ilê é um bloco, é uma entidade que não perde a essência, que não perde o lugar de fala de lutar pelos nossos direitos, os direitos das mulheres negras, e eu me identifico muito com isso”, pontua Cecília. >

Isis Renata Nascimento

Idade: 29 >

Bairro: Engomadeira, Salvador >

Profissão: Fisioterapeuta >

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez >

Isis Renata Nascimento Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

"O Ilê tem uma importância muito grande devido a ancestralidade, a referência que traz para nós, mulheres negras, enquanto empoderamento feminino, símbolo de resistência, de grandes lutas e causas sociais. Estar participando desse momento é incrível, é uma realização, um sonho também, não só meu, mas da família, de toda a comunidade, a qual eu espero representar com esse título tão sonhado e tão representativo”, diz Isis. >

Ivana Muniz Paixão

Idade: 33 >

Cidade: Lençóis, Chapada Diamantina >

Profissão: Dançarina, afro-empreendedora e guia de turismo >

Trajetória no concurso: Concorre pela terceira vez >

Ivana Muniz Paixão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

"Por ser a única candidata do interior da Bahia, por ser um corpo político ancestral em movimento, de representar todas essas mulheres e meninas pretas do interior da Bahia, quero que elas me enxerguem como uma referência para que elas também possam estar nesse lugar, que é de extrema representatividade importante para a Bahia toda”, diz Ivana. >

Lorena Xavier Silveira Bispo

Idade: 22 >

Bairro: Itapuã, Salvador >

Profissão: Dançarina, escritora e comunicadora >

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez, foi princesa do Ilê em 2024 e rainha do Malê Debalê em 2023. >

Lorena Bispo Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“Estar nesse concurso, sobretudo estar no Ilê para mim é um compromisso. É assumir realmente esse lugar de responsabilidade, do entendimento da ancestralidade, mas sobretudo de que maneira a gente perpetua isso de forma educacional, política e artística. Estar enquanto Deusa Ébano é a gente de fato conseguir estimular uma transformação e multiplicar para que mais pessoas ocupem esse espaço com sabedoria, com entendimento de identidade, com entendimento de originalidade”, pontua Lorena. >

Maria Victoria de Souza Conceição

Idade: 19 >

Bairro: Federação, Salvador >

Profissão: Influenciadora digital e estudante do Bacharelado Interdisciplinar de Humanidades na Universidade Federal da Bahia (Ufba) >

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez >

Maria Victoria de Souza Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

"A importância de ser Deusa do Ébano é continuar esse ciclo que o Ilê vem trazendo de força, de significância, para os jovens, as crianças, as meninas que estão crescendo, que elas já se entendam como mulheres fortes e resistentes e saibam também da sua ancestralidade”, afirma Maria. >

Nayara Amanda Guimarães Temporal Costa

Idade: 33 >

Cidade: Recife, Pernambuco >

Profissão: Dançarina e instrutora de Pilates >

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez >

Nayara Temporal Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“Não interessa de qual território você está vindo, sabe? Se você é uma mulher preta, se você é de dança, se você tem energia, o protagonismo é seu. Então acho que é isso, essa representação, essa representatividade que qualquer mulher, qualquer mulher preta, de onde ela estiver, é possível", pontua Nayara. >

Rafaela Rosa Silva Oliveira

Idade: 29 >

Bairro: Comunidade da Roça da Sabina, na Barra, Salvador >

Profissão: Pedagoga >

Trajetória no concurso: Concorre pela quarta vez >

Rafaela Rosa Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“Estamos falando de um sonho, um sonho que eu vou dizer uma coisa, eu sou uma mulher forte, guerreira, quero trazer representatividade para minha comunidade e para as mulheres, para que elas se olhem e falem que não é possível fazer que a gente desiste dos nossos sonhos porque a gente tem que existir nos nossos sonhos”, diz Rafaela. >

Stephanie Ingrid Silva Souza de Deus

Idade: 23 >

Bairro: Nordeste de Amaralina, Salvador >

Profissão: Artista e educadora >

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez >

Stephanie Ingrid Souza Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

"A importância de estar participando desse concurso é a construção de uma história e de um legado, da representação de mulheres pretas, periféricas e crianças também. A gente está dando essa continuidade. A gente está enaltecendo, está representando essas mulheres. Então, quando vocês virem às 15 candidatas, vocês também vão se enxergar porque a gente está representando vocês", diz Stephanie. >

Tainá de Palmares

Idade: 31 >

Bairro: Lapinha, Salvador >

Profissão: Psicóloga, costureira e artesã >

Trajetória no concurso: Concorre pela terceira vez >

Tainá de Palmares Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

"O concurso é muito importante por uma questão social de fortalecimento do empoderamento meu, enquanto mulher negra, também visando uma questão mais pessoal, familiar. Hoje, eu tenho uma filha de 5 anos. Para ela, me enxergar nesse lugar de empoderamento negro, fortalece também nela esse olhar de construção de identidade”, conta Tainá. >

Thuane Vitória Pereira Santana

Idade: 27 >

Bairro: Fazenda Grande do Retiro, Salvador >

Profissão: Cuidadora de idosos >

Trajetória no concurso: Concorre pela terceira vez >

Thuane Vitória Pereira Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

"É para além de um sonho, enquanto mulher preta, continuar potencializando o poder feminino. Um sonho que era da minha mãe, que hoje não se encontra mais aqui, e para as minhas filhas, de três e sete anos. Deixar registrado para elas o quanto é importante esse concurso para a valorização da mulher preta", afirma Thuane. >

Wania Souza de Lima dos Santos

Idade: 35 >

Bairro: Cidade Nova, Salvador >

Profissão: Educadora social em dança e pedagoga em formação >

Trajetória no concurso: Concorre primeira pela vez >

Wania Souza Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“Eu viso fortalecer a nossa comunidade preta e, como educadora da arte para a educação infantil, eu quero solidificar a base, fortalecer a base e fazer com que eles acreditem muito mais nele do que como era antes. Eu fui essa jovem, essa criança, que eu não tive apoio. Agora, como educadora, eu acho que é uma missão minha, um compromisso meu para com os meus, para que eles cresçam entendendo que eles são tão potentes quanto qualquer outra pessoa”, frisa Wania. >

Yasmin Maria Santos da Silva

Idade: 19 >

Bairro: Itapuã, Salvador >

Profissão: Vendedora de veículos >

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez >

Yasmin Maria Santos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“Está sendo uma experiência incrível. O Ilê representa a pele preta, representa a força do povo preto e acho que subir nesse palco amanhã vai ser essa representatividade que eu quero passar para todas as mulheres. Elas têm sim um lugar do mundo, que elas precisam, sim, mostrar quem elas são, independente de estética, porque a gente não precisa ser perfeita, a gente precisa ser nós mesmas”, diz Yasmin. >

44ª da Beleza Negra

Quando: sábado (15)>

Onde: Senzala do Barro Preto, Curuzu>

Horário: 20h30 (abertura dos portões)>

Ingressos: Ticket Maker e Senzala do Barro Preto>

Pista - R$ 200 (inteira) e R$ 100,00 (meia) - Lote 1 (Valor convencional)>

R$ 45 (inteira) e R$ 22,50 (Ingresso social) >

R$ 100 (inteira) e R$ 50 (Ingresso promocional)>

Camarote - R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia) - Lote 1 (Valor convencional)>