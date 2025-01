CULTURA

Ilê Aiyê seleciona 15 finalistas para o título de Deusa do Ébano 2025

A grande decisão ocorrerá no dia 15 de fevereiro, na 44ª edição da festa Noite da Beleza Negra

Vitor Rocha

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 21:11

A seletiva definiu as 15 finalistas para o título de Deusa do Ébano 2025 Crédito: Paula Fróes/CORREIO

As finalistas que concorrem ao título de Deusa do Ébano do Ilê Aiyê, no ano que marca meio século desde o primeiro desfile do bloco afro mais antigo do país, foram selecionadas nesta quarta-feira (15). Entre 180 inscritas de diversas regiões do país, 15 musas foram escolhidas para participar da seleção que coroará a Rainha do Ilê deste ano. A grande decisão ocorrerá no dia 15 de fevereiro, na 44ª edição da festa Noite da Beleza Negra.

Na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, as competidoras foram separadas em grupos de dez, que se apresentaram em uma sala reservada: apenas com produção, jurados e as concorrentes. Após performances individuais de dança afro, o júri definiu as 15 finalistas, em um resultado divulgado para todos os presentes. As candidatas, que exalavam nervosismo e apreensão, se emocionaram com a conquista da próxima fase.

Uma delas, Wania Souza, de 35 anos, contou que era sua primeira e última oportunidade para participar: “Só eu sei o que passei para estar aqui. Uma frase que meu avô citava muito para mim era: ‘Vão te lembrar que você é preto da pior forma possível’. Eu senti isso na pele. Não é isso que eu quero para mim, para minha filha e para as crianças que ensino enquanto artista e educadora. Meu propósito, para além de ser a Deusa do Ébano, é fazer com que a história mude. Não quero que ninguém passe pelo que eu passei”.

Já para Tainã de Palmares, 31, a motivação é a representatividade para a filha Biwa, de apenas cinco anos. “Já é minha terceira vez participando. Eu já tive muitas razões para vir, mas, no momento, o principal motivo é minha filha. É uma questão de representatividade que vem de casa. Para ela ver, enquanto uma criança negra, e se reconhecer como uma mulher negra mais para frente. Para a construção dela de personalidade é imprescindível”, afirmou.

A vencedora terá o peso de liderar o bloco do Ilê Aiyê neste ano, mas, segundo a coordenadora da seleção, Jaci Trindade, o público mais difícil de enfrentar será o do júri no Curuzu. Para ela, ser rainha do Ilê terá um peso maior nesta edição. “Estes 50 anos marcam algo maravilhoso para o Ilê Aiyê. A Deusa do Ébano deste marco terá que reinar com maestria e saber que este ano será maravilhoso. São muitas viagens, shows, oito horas em cima do trio elétrico por dia. É uma responsabilidade muito grande”, declarou.

Atual Deusa do Ébano, a empresária Valéria Swan reiterou que concorreu três vezes e aconselha as meninas para que persistam, mesmo que não consigam o título neste ano. “A minha história é de perseverança. ‘Desistir não é uma opção’, eu tenho essa frase tatuada. Então, para quem passar e quem não passar, considerem este um início de uma nova história”, disse.

A estreia oficial da nova Deusa do Ébano ocorrerá no Carnaval de Salvador 2025, quando o tema do bloco será “Kenya: Berço da Humanidade”. Ao subir no trio para arrastar a multidão, a rainha abre os caminhos e guia o cortejo do Mais Belo dos Belos durante a festa popular.