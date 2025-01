TEMPO FECHADO

Chuvas no interior da Bahia seguem até quinta-feira; 12 cidades decretaram situação de emergência

Ao todo, 69 cidades baianas foram atingidas pelas chuvas

Gilberto Barbosa

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 20:34

Itambé registrou um volume de 70mm em uma hora Crédito: Reprodução/Prefeitura de Itambé

Uma previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que as chuvas que atingiram a Bahia na última semana devem persistir até a quinta-feira (16). Nesta quarta-feira, o órgão emitiu um alerta de chuvas intensas para o estado, com classificação de perigo - alerta laranja - até às 10h de quinta.



De acordo com a meteorologista do órgão, Cláudia Valéria, o sol volta a predominar no estado a partir da sexta-feira (17). Ela explica que as chuvas são causadas pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) associada a chegada de uma frente fria na região.

“Esse sistema é um grande corredor de umidade que vem desde a região amazônica, passando pelas regiões centro-oeste e sudeste. Durante o verão, ele também tem influência na Bahia, especialmente nas regiões oeste, Vale do Rio São Francisco, sudoeste e sul do estado, que estão em um período costumeiramente chuvoso”, disse.

Dados do serviço de meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) apontaram que, entre as 9h de terça (14) e as 9h de quarta (15), o maior volume de chuva foi registrado em Mascote com 123,4mm, seguido por Planaltina (119,6mm) e Senhor do Bonfim (116mm). Segundo a meteorologista do instituto Maryfrance Diniz, a tendência é de um final de semana chuvoso no interior do estado.

De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), 12 cidades baianas haviam decretado situação de emergência até às 5h de quarta. São elas: Jaguaquara, Maiquinique, Itajuípe, Floresta Azul, Coaraci, Aurelino Leal, Firmino Alves, Rio Real, Itororó, Itambé, Itapebi, Ubatã. Cerca de 12 mil pessoas foram atingidas pelo temporal, com 3.631 desalojados, 517 desabrigados e dois feridos.

Na última terça-feira (14), a cidade de Itambé, no centro-sul do estado, registrou um volume de 70mm de chuva em menos de uma hora. O temporal causou alagamentos pela cidade e deixou diversas famílias desabrigadas. De acordo com a prefeitura local, a região mais afetada foi o Riacho do Barro, no bairro Valdomiro Santos e 52 famílias estão recebendo auxílio da Secretaria de Assistência Social.

Em Alagoinhas, no nordeste baiano, a chuva causou alagamentos, invadiu casas e derrubou muros pelo município. Segundo a gestão municipal, foi registrado um volume de chuva de 25,6 mm em uma hora. O acumulado esperado para o dia estava entre 23mm e 30mm.

Ao todo, 69 cidades baianas foram afetadas pelas chuvas. Entre os registros emitidos à Sudec estão alagamentos, quedas de muro, transbordamento de leitos de rios, entre outros. São elas: Campo Formoso, Luis Eduardo Magalhães, Macururé, Catu, Inhambupe, Ruy Barbosa, Barreiras, Alagoinhas, Boa Vista do Tupim, Valença, Jaguarari, Itaquara, Jiquiriçá, Pojuca, Jaguaquara, Rio Real, Salvador, Castro Alves, Santo Amaro, Camaçari, Ubatã, Itajuipe, Conde, Maragogipe, Itabuna, Ipiaú, Maiquinique, Teixeira de Freitas, Itatim, Guaratinga, Pindobaçu, Morro do Chapéu, Jacobina, Cansanção, Caém, ⁠Andorinha, Itiúba, Paulo Afonso, Santa Inês, Itapebi, Jucuruçu, Ibicuí, Madre de Deus, Itororó, ⁠Itajú do Colônia, Coaraci, Quijingue, Euclides da Cunha, Poções, ⁠Amargosa, Dias D'Ávila, Santa Cruz Cabrália, Itapetinga, Rafael Jambeiro, Santo Antônio de Jesus, Jequié, Aurelino Leal, Adustina, Cipó, Tucano, Floresta Azul, Ibicaraí, Uruçuca, Firmino Alves, Iguaí, Santa Maria da Vitória, Ipirá, Itambé, Baixa Grande.

Devido a previsão de chuvas na quinta, a Sudec emitiu um alerta de nível moderado para as regiões de Vitória da Conquista, Ilhéus-Itabuna, Salvador e Santo Antônio do Jesus quanto a possibilidade de enxurradas, inundações de córregos urbanos, alagamentos temporários de áreas rebaixadas, deslizamentos de terra pontuais, especialmente em encostas urbanas e eventuais “quedas de barreira” à margem de rodovias.