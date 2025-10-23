BEBIDA LETAL

Jovem que bebeu gin adulterado com metanol morre após 52 dias em coma

Desde que foi diagnosticada a intoxicação por metanol, ele ficou dependente de ventilação mecânica e não apresentou fluxo sanguíneo cerebral

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 18:43

Jovem que bebeu gin adulterado com metanol morre após 52 dias em coma Crédito: Reprodução

Morreu nesta quinta-feira o jovem Rafael Anjos Martins, 28 anos, que ficou 52 dias em coma após ingerir gin adulterado comprado em uma adega na Cidade Dutra, Zona Sul de São Paulo. Desde quando foi diagnosticada a intoxicação por metanol, em 1º de setembro, ele ficou dependente de ventilação mecânica e não apresentou fluxo sanguíneo cerebral. Rafael ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Osasco, na Grande São Paulo. As informações são do G1 SP.

O laudo médico constatou que o corpo de Rafael tinha 155 mg/l de metanol. Um inquérito policial foi aberto para investigar o caso. Na adega da Zona Sul, foram apreendidas as duas garrafas consumidas e outras 14 lacradas, que foram encaminhadas à perícia. Até o momento, o governo de São Paulo confirmou sete mortes por intoxicação por metanol. A morte de Rafael ainda não foi contabilizada. “É um crime o que estão fazendo. Hoje é meu filho, amanhã não sei quem pode ser”, disse a mãe de Rafael em entrevista ao Fantástico.

Amigo de Rafael, o auxiliar de produção Diogo Marques de Sousa contou ao Fantástico que eles compraram as bebidas em uma adega próxima à casa dele e não desconfiaram de irregularidades. “Eu acordei desesperado porque abri o olho e não estava enxergando nada, tudo preto e uma dor de cabeça muito forte”, relatou Diogo.

Horas depois, Rafael e uma das amigas começaram a se sentir mal, apresentando sintomas como dor de cabeça intensa, confusão mental e problemas de visão. Rafael foi levado imediatamente ao hospital, onde passou por procedimentos para remoção da toxina do sangue, mas os danos já tinham atingido o cérebro e o nervo óptico. Um áudio enviado por ele a uma amiga revela os primeiros sinais da intoxicação. “Está tudo rodando, parece que estou com a pressão baixa, sei lá”, disse, ao acordar.