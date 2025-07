CRIME

Quatro pessoas são baleadas durante briga em festa junina no interior da Bahia

Caso foi registrado na madrugada de domingo (6)

Uma festa junina acabou em terror na cidade de Santa Inês, no interior da Bahia, na madrugada de domingo (6). Isso porque uma briga terminou em tiroteio que deixou quatro pessoas feridas no Forró do Dino. De acordo com informações da polícia, tudo começou por um desentendimento entre dois homens armados no local. >