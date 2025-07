CRIME

Jovem é morto a tiros em ataque contra carro de policial em Porto Seguro

Caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (7)

Um jovem identificado como Robert Pereira Silva foi morto durante um tiroteio, no distrito de Pindorama, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, na madrugada desta segunda-feira (7). De acordo com informações da Polícia Civil, a troca de tiros aconteceu após uma tentativa de assalto que envolveu um investigador, que é padrasto de Robert e estava com ele no veículo alvo de disparos. >