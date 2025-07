CRIME

Dois jovens são mortos durante tiroteio entre facções na Cidade Baixa

Caso foi registrado na Travessa Tupinambá, na Vila Ruy Barbosa

Os moradores da Travessa Tupinambá, na Vila Ruy Barbosa, passaram por momentos de terror na noite de domingo (6). Isso porque dois jovens foram mortos na via durante um tiroteio entre facções criminosas que aconteceu em diversos pontos da localidade. De acordo com informações iniciais, a região vive uma disputa entre grupos rivais. >

As vítimas desse caso foram identificadas como Luís Fernando Ferreira dos Santos, de 18 anos e Adriano de Jesus Rosa, de 24, que morreram ainda no local do crime. A informação foi confirmada pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que foi acionada para o caso através da 17ª Companhia Independente (CIPM). >