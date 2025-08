CONFIRA

Festa de Santa Dulce tem missa com padre Júlio Lancelotti e show de Daniel Boaventura essa semana

Programação segue até 13 de agosto em Salvador

Na sexta-feira (8), a programação começa com a Missa Solene às 8h30. Em seguida, será inaugurada no Caminho da Fé, trajeto que liga o Santuário à Igreja do Bonfim, uma imagem de Santa Dulce dos Pobres ao lado do Papa Francisco. O pontífice, que faleceu em abril deste ano, foi responsável pela canonização de Irmã Dulce em 2019, no Vaticano.>