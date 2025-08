SALVADOR

Por que não faltou água na minha casa?

Embasa suspendeu fornecimento na capital baiana e mais 12 municípios para obra de manutenção

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 07:00

Torneira aberta Crédito: Shutterstock

Soteropolitanos e moradores de mais 12 municípios baianos enfrentaram, nesta terça-feira (5), a suspensão de do fornecimento de água para possibilitar a operação de manutenção da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Há residentes, no entanto, que não tiveram a sua rotina modificada pela interrupção do serviço. De acordo com a companhia, um dos fatores decisivos para isso é o armazenamento do recurso em grandes reservatórios. >

A Embasa explica que os imóveis que contam com reservatório compatível com a necessidade dos seus moradores permanecem abastecidos durante uma interrupção temporária do fornecimento pela rede. Um reforço da medida é a adoção de hábitos de consumo conscientes no período. >

"Com a ampla divulgação dos serviços, a população fez a sua parte, com atenção ao armazenamento de água. Por isso, muitas pessoas estão conseguindo passar por esse período de interrupção com água suficiente para suas necessidades diárias", afirmou a Embasa.>

Por conta das características do sistema de abastecimento, o fluxo de água e a pressão na rede distribuidora podem variar em diferentes pontos da cidade. Assim como a retomada, o processo de interrupção do fornecimento também ocorre de forma gradual, o que pode fazer com que algumas localidades sejam afetadas por mais tempo e consequentemente com mais impacto do que outras.>

"A Embasa orienta que os moradores que não sentiram o desabastecimento mantenham o consumo consciente, evitando desperdícios, até que o abastecimento seja totalmente normalizado", reforça. >

Para quem se preparou e armazenou água em reservatórios de menor dimensão, como baldes e outros recipientes, mas não sofreu impactos da interrupção, o recurso ainda pode ser reaproveitado após a retomada do abastecimento. A reserva pode ser utilizada para tarefas como limpeza da casa, descarga de vasos sanitários e irrigação de jardins, ajudando a evitar desperdícios.>

Manutenção