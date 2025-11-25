Acesse sua conta
Mulher é morta a facadas por ex de namorado durante cavalgada na Bahia

Suspeita foi presa

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:21

Mulher é morta a facadas por ex de namorado em briga durante cavalgada na Bahia
Mulher é morta a facadas por ex de namorado durante cavalgada na Bahia Crédito: Reprodução

Uma mulher de 30 anos foi morta com golpes de faca pela ex do namorado durante uma briga em uma cavalgada na madrugada de segunda-feira (24) no bairro Jequiezinho, em Jequié, no sudoeste baiano.

A suspeita é de que os três envolvidos - o homem, a ex dele e a atual - estavam na mesma festa e teriam começado uma confusão. No meio disso, a ex, identificada como Grazyela Silva, de 33 anos, desferiu golpes de arma branca contra a atual, Adeilma Santos Fonseca. A identidade do namorado não foi confirmada. 

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o homem fugiu da cena do crime, e a suspeita foi presa, junto com a arma do crime. Ela alega legítima defesa.

Uma equipe do 19º Batalhão da Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, encontraram Adeilma sem vida e conduziram Grazyela para delegacia.

A 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN Jequié) investiga o caso. Foram expedidas as guias para remoção e perícia.

