Cantor é morto ao sair do ensaio de programa de dança com famosos

Fede Dorcaz tinha apenas 29 anos e deslanchava no pop

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 08:42

Fede Dorcaz
Fede Dorcaz Crédito: Reprodução

O cantor e modelo argentino Fede Dorcaz foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto na Cidade do México, capital do México. O artista que chegou a ser chamado de “estrela latina em ascensão meteórica” pela mídia especializada tinha apenas 29 anos. Segundo o portal TMZ, autoridades mexicanas estão analisando imagens de segurança do local para identificar os quatro suspeitos do crime que ocorreu nesta quinta-feira (9).

Federico Dorcazberro estava no país latino-americano para participar do reality show "Hoy" em um quadro de dança com famosos, o popular “Las Estrellas Bailan en Hoy”. Ainda segundo o portal, ele estava saindo de um dos ensaios quando foi atingido no pescoço durante um roubo. Mesmo tendo entregado seus pertences, os criminosos teriam atirado pelo menos três vezes no cantor.

Nas redes sociais, o programa "Hoy" lamentou a morte do artista. "A família Hoy lamenta o sensível falecimento de nosso amigo e companheiro Fede Dorcaz. Nos unimos à dor que assola toda a sua família, seus pais e sua namorada Mariana Ávila. Fede deixa um grande vazio em nossa equipe", escreveu, em solidariedade aos familiares.

Quem era Fede Dorcaz

Federico Dorcazberro, conhecido como Fede Dorcaz era um modelo e cantor nascido em Mar del Plata, na província de Buenos Aires. Ainda jovem, imigrou com a família para a Espanha, onde iniciou a carreira de modelo e chegou a trabalhar com Giogio Armani. A trajetória da moda levou-o aos Estados Unidos e ao México, onde começou a sua carreira na música pop. 

As canções mais conhecidas de Fede são "Volver a Empezar", "No eres tú", "Cara bonita" e "Moka". A última é uma parceria com sua namorada, a cantora e atriz Marina Ávila. A revista especializada Rolling Stone, o chamava de “estrela latina em ascensão meteórica” e apostava no argentino como a “redefinição do pop latino global”.

