Veja as fotos do casamento de Lexa e Renato Vianna no Rio

Elis Freire
Publicado em 12 de outubro de 2025 às 11:44
Lexa abriu um álbum de fotos para lá de especial em suas redes sociais neste sábado (11). A cantora compartilhou os primeiros registros de seu casamento com Renato Vianna no Rio de Janeiro. O casal reuniu amigos e familiares em uma cerimônia luxuosa e emocionante realizada nesta sexta-feira (10)..
Durante a celebração, Lexa e Ricardo prestaram uma linda homenagem à filha Sofia, que morreu em fevereiro deste ano, após ter nascido prematura. Os dois soltaram balões brancos com o nome da filha. Juntos, eles choraram ao liberarem os balões, que tomaram o céu.
Veja as fotos do casamento:
Casamento de Lexa e Ricardo Vianna