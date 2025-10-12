CELEBRAÇÃO

Veja as fotos do casamento de Lexa e Renato Vianna no Rio

Cerimônia luxuosa e cheia de emoção foi realizada nesta sexta-feira (10)

Elis Freire

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 11:44

Lexa e Ricardo Vianna se casaram nesta sexta-feira (10) Crédito: Reprodução / Instagram

Lexa abriu um álbum de fotos para lá de especial em suas redes sociais neste sábado (11). A cantora compartilhou os primeiros registros de seu casamento com Renato Vianna no Rio de Janeiro. O casal reuniu amigos e familiares em uma cerimônia luxuosa e emocionante realizada nesta sexta-feira (10)..

Durante a celebração, Lexa e Ricardo prestaram uma linda homenagem à filha Sofia, que morreu em fevereiro deste ano, após ter nascido prematura. Os dois soltaram balões brancos com o nome da filha. Juntos, eles choraram ao liberarem os balões, que tomaram o céu.

Veja as fotos do casamento: