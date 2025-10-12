Dia das Crianças: saiba como é a criança de cada signo

ASTROLOGIA

Enquanto algumas crianças são tranquilas e calmas, outras são tão serelepes que até parecem estar ligadas no 220V. Neste Dia das Crianças, por que não entender a fundo as personalidades dos pequenos e como estão ligadas à data de nascimento, segundo a Astrologia? Cada signo do zodíaco é associado a características únicas que já podem ser percebidas desde cedo, influenciando a forma como a criança interage, aprende e se expressa. Os astrólogos do time João Bidu apontam os traços marcantes da criança de cada um dos signos do zodíaco.

Áries

Desde cedo, a criança ariana mostra toda a energia que possui! Com um espírito aventureiro e curioso, ela está sempre envolvida em brincadeiras e travessuras, explorando o ambiente ao seu redor. Gosta de liderar os grupos de amigos e está sempre à frente quando se trata de descobrir coisas novas. Ainda mais, sua independência precoce é notável, o que pode surpreender os pais, que a veem querendo fazer tudo sozinha.

Touro

O pequeno taurino tem um gosto refinado e aprecia a beleza desde cedo. Com um comportamento mais tranquilo, ele prefere atividades mais calmas e organizadas, evitando bagunça e confusão. Por isso, prefere um círculo de amigos mais restrito. A criança de Touro também tende a ser teimosa, mas ao mesmo tempo é muito carinhosa e aprecia momentos de aconchego e segurança.

Gêmeos

Se tem algo que a criança geminiana adora, é conversar! Desde pequena, ela demonstra um grande interesse por tudo ao seu redor, fazendo perguntas e querendo saber o motivo das coisas. Seu lado curioso e espirituoso é cativante, e ela é capaz de se enturmar com facilidade. Porém, sua mente ativa pode levá-la a se distrair facilmente, exigindo atenção redobrada na escola para manter o foco.

Câncer

A criança de Câncer é sensível e carinhosa. Costuma ser um pouco tímida e prefere o aconchego do lar ao ambiente escolar, que pode parecer assustador no começo. Para que se desenvolva sua independência, é necessário apoio e incentivo dos pais. Ainda assim, sua natureza amorosa a torna uma companhia doce e querida por todos ao seu redor.

Leão

Desde cedo, o pequeno leonino mostra sua personalidade exuberante e cheia de confiança. Ele adora ser o centro das atenções e não hesita em mostrar suas habilidades, especialmente em atividades que envolvam teatro e arte. Além disso, gosta de liderar as brincadeiras e ter o reconhecimento dos pais e amigos. Contudo, é importante orientar essa criança para que ela desenvolva empatia e saiba ceder quando necessário.

Virgem

Meticuloso e detalhista, o pequeno virginiano é organizado e disciplinado desde cedo. Gosta de cuidar dos próprios brinquedos e tarefas, o que faz dele um aluno exemplar na escola. Contudo, essa dedicação pode levar à timidez e à dificuldade em se impor. Por isso, é importante que pais e professores o incentivem a se expressar e a fazer novas amizades.

Libra

O pequeno libriano é sociável e gosta de estar rodeado de amigos. Ele valoriza a harmonia e a justiça, procurando sempre resolver os conflitos de forma pacífica. Além disso, é meigo e encantador, características que o tornam querido por todos. Contudo, é importante trabalhar sua autonomia, para

Escorpião

A criança de Escorpião revela sua forte personalidade desde cedo. É corajosa, intensa e perspicaz, o que a faz buscar respostas para questões complexas. No entanto, essa intensidade pode resultar em ciúmes, especialmente se houver uma mudança na estrutura familiar, como a chegada de um irmãozinho. Os pais devem estar atentos para lidar com esse comportamento, oferecendo muito carinho e segurança.

Sagitário

O pequeno sagitariano é o aventureiro do zodíaco! Alegre, curioso e cheio de energia, adora explorar o mundo e conhecer novas pessoas. No entanto, é necessário orientar sua energia para que ele consiga equilibrar momentos de lazer e estudo. Incentivar a prática de esportes e atividades ao ar livre é uma excelente maneira de canalizar sua vitalidade de forma produtiva.

Capricórnio

O pequeno capricorniano é responsável e sério para a sua idade. Desde cedo, demonstra disciplina e gosta de seguir uma rotina. Prefere brincadeiras mais solitárias e reflexivas, mas isso não quer dizer que não se divirta. Cabe aos pais incentivar a socialização para que ele desenvolva mais leveza e descontração em suas relações sociais.

Aquário

Independente e criativo, o pequeno aquariano surpreende com suas ideias inovadoras e sua capacidade de adaptação. É sociável, faz amizade com facilidade e demonstra uma inteligência acima da média. No entanto, tende a se desligar das regras, o que pode levar a atritos com a autoridade. Assim, é importante que pais e professores o ajudem a desenvolver disciplina e foco, sem restringir sua liberdade de expressão.

Peixes

Sensível e sonhador, o pequeno pisciano vive no mundo da fantasia. Sua imaginação fértil o leva a criar histórias e brincadeiras encantadoras, tornando-o uma criança criativa e doce. Na escola, ele pode se distrair com facilidade, por isso, é essencial que os pais estejam presentes para ajudá-lo a equilibrar sua sensibilidade com a realidade do dia a dia.